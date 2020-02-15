洛阳移动举行伊川5G网络商用仪式 联合打造5G产业发展先行区

9月1日上午，伊川县人民政府、中国移动洛阳分公司联合发布伊川县城移动5G网络正式商用，并签署《5G+智慧伊川战略合作发展协议》，标志着伊川县正式进入5G时代，以5G+融合创新发展正式拉开帷幕。

9月1日上午，伊川县人民政府、中国移动洛阳分公司联合发布伊川县城移动5G网络正式商用，并签署《5G+智慧伊川战略合作发展协议》，标志着伊川县正式进入5G时代，以5G+融合创新发展正式拉开帷幕。

伊川是国家重点开发区域和省委、省政府首批确定的对外开放重点县、扩权县，是全国科技先进县、对外开放先进县，现代农业、现代服务业和电子信息、高端智能制造产业基础雄厚。为全面推动5G产业应用落地，伊川县人民政府联合中国移动洛阳分公司组织了此次签约发布活动。

为全力支撑伊川5G产业发展先行区、5G融合创新示范城市、“5G+智慧伊川”建设，中国移动洛阳分公司在该县建设5G基站86个，基本实现县城城区党、政、军等主要单位、主城区5G实现连续覆盖，建成区网络下载速率达到900Mbps，上行速率达到800Mbps。

在发布会上，县委副书记、县长袁剑、常务副县长邵乐毅、副县长姜斌，洛阳移动党委书记、总经理李珑等启动5G网络开通按钮。邵乐毅表示，伊川将成立推进5G建设应用工作领导小组，统筹推进全县5G发展工作定期会商研究，全力支持5G网络建设和行业应用推广，协调解决重大问题，确保5G发展工作有效推进、取得实效。

伊川县副县长姜斌、洛阳移动副总经理曹宁签署“5G+智慧伊川”战略合作发展协议。根据协议，洛阳移动计划利用两年半的时间，建设500个5G基站，实现移动5G网络县乡村全覆盖，全面满足全县人民和各行各业对5G网络的应用需求。

签约仪式前，伊川县还举行了2020年第三季度重大项目集中开工暨中国移动洛阳分公司伊川综合生产楼工程奠基仪式。据中国移动洛阳分公司副总经理杜青军披露，伊川移动生产楼项目将投资3000万元，用于改善当地通信基础设施及配套传输网络建设。

李珑表示，洛阳移动将联合伊川县人民政府，充分发挥双方优势资源，利用5G技术优势，未来三年，以5G为代表的新基建在伊川投资将超3亿元，在智能制造、智慧文旅、智慧城市、智慧教育、智慧医疗、智慧交通等领域，打造可复制推广的垂直行业应用模式，形成以应用带产业、以产业促发展的互动格局，助力伊川现代化管理和治理水平再上新台阶，推动伊川县产业以及区域经济一体化发展，全力以赴将伊川打造成洛阳市各县区中具有重要影响的5G产业发展先行区和5G+融合创新示范城市。(会阳 方毅)