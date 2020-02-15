第二届全国文明家庭河南省拟推荐名单公布 洛阳两个家庭入选

今日，洛报融媒记者从洛阳市文明办获悉，经逐级遴选推荐、专家评审，第二届全国文明家庭河南省拟推荐名单近日公布，洛阳市付会斌家庭、臧莲凤家庭榜上有名。

今日，洛报融媒记者从洛阳市文明办获悉，经逐级遴选推荐、专家评审，第二届全国文明家庭河南省拟推荐名单近日公布，洛阳市付会斌家庭、臧莲凤家庭榜上有名。

付会斌家庭

这是个投身公益的家庭。付会斌一家三代人热心公益，践行和传承“和睦乡邻、尊老爱幼、乐善好施”的家风，关心他人、奉献社会。付会斌牵头成立洛阳市小红帽志愿服务团队，先后带领团队志愿者和儿女赴汶川、江油、玉树、雅安等地抗震救灾，捐献价值50多万元的救灾物资。他常年坚持开展敬老助老志愿服务和捐资助学活动，经常为周边敬老院、福利院的100多位老人提供服务，结对帮扶33名建档立卡贫困家庭学子。他连续7年参加洛阳牡丹文化节志愿服务，展示了洛阳文明形象。多年来，付会斌家庭与广大志愿者一起募集棉衣棉被20余万件，惠及8万多户困难家庭。新冠肺炎疫情防控期间，付会斌组织募捐13万余元，77岁的父亲付桂良同样坚守在疫情防控一线。

臧莲凤家庭

这是个拥军模范家庭。从1979年至今，臧莲凤精心制作鞋垫数十万双，行程数万公里，把价值30万余元的鞋垫和慰问品送到战士手中，把母爱播撒在军营。即使身患绝症，她也从未停止拳拳拥军之心。8年前，她和丈夫一起腾出家里的2间新房办起了拥军服务站，坚持免费为军人及其家属提供服务。两个儿子入伍后，传承良好家风，大儿子王和平在部队荣立三等功1次，被评为“优秀士兵”“优秀子弟兵”“爱民模范”。2016年，臧莲凤作为全国爱国拥军模范代表，受到习近平总书记的亲切接见。

洛阳市文明办相关负责人介绍，第二届全国文明家庭评选由中央文明委组织开展，是我国家庭文明建设的最高荣誉。（洛报融媒记者 王子君 通讯员 张宏波）