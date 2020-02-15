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二广高速龙门服务区封闭施工 预计明年8月底恢复开放
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-01 11:21

       今后走二广高速的司机朋友注意了，龙门服务区已封闭施工。

　　今日，洛报融媒记者从洛阳市公路事业发展中心了解到，二广高速公路龙门服务区进行提升改造，目前已封闭施工，计划工期一年，预计明年8月底恢复开放。

　　此次二广高速公路龙门服务区封闭施工，缘于二广高速公路洛阳城区段改扩建工程的整体建设安排，目的是进行提升改造。其主要建设内容是：新增1座宿舍楼、1座服务区连廊，新建两个加油站，新增配电房、水泵房等设施，规划300多个停车位。

　　在此提醒，济源南服务区和汝阳北停车区正常开放，可用餐、加油、停车休息，但汝阳北停车区不提供住宿服务。

　　相关链接：

　　二广高速公路龙门服务区于2008年5月正式投入运营。其位于二广高速公路K1163处，距龙门收费站出口约1公里，距洛阳市中心10公里，紧邻龙门石窟风景区、关林庙等景点。（洛报融媒记者 赵硕 通讯员 吴伟 文/图）
[ 责任编辑：崔利利]
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