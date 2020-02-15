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全省检察系统唯一入选！快来给“杨妈妈”投票吧！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳检察  来源： 2020-09-01 16:30

　　昨天，由最高人民检察院组织开展的“守望正义——新时代最美检察官”评选活动正式开始！涧西区检察院杨丽霞作为全省检察机关唯一入选的候选人参加了此次评选。

　　投票规则及方法

　　投票时间:8月31日到9月6日

　　投票规则:每次投20名，多投或少投均无效

　　投票攻略：

　　1、点击“守望正义——新时代最美检察官”，进入投票页面。

　　2、进入投票页面，下拉至16号勾选。

　　3、勾选【杨丽霞】后，再勾选其他19人，点击获取验证码输入并提交。每个账号每天可无限次投票。

　　欢迎大家为我们检察官投票哦~

　　最美检察官候选人杨丽霞事迹

　　杨丽霞，河南省洛阳市涧西区检察院党组成员、检察委员会委员、第五检察部主任。从检32年来，先后在办公室、政研室、职务犯罪预防、公诉、未检等部门工作，多次受到上级表彰，被荣记个人一等功、二等功各一次；被司法部、中央综治办、中国关工委评为第三届青少年普法教育活动先进个人；2019年6月，荣获全国“人民满意的公务员”称号。她所带领的涧西区检察院未检部门，被最高人民检察院评为未检30年优秀团队。有人说，杨丽霞是朵开在检察战线上的牡丹花。每每听到这样的赞扬，杨丽霞总会谦虚地笑着“纠正”：“如果是，准确地说，那也是一朵为孩子们开的牡丹花。”（通讯员 储涛）
[ 责任编辑：李玉洁]
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