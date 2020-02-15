洛阳391个重大项目集中开工 总投资911亿元

今天上午，洛阳市2020年第三批重大项目集中开工仪式在伊滨区举行。洛报融媒记者从仪式现场获悉，此次集中开工重大项目共391个，总投资911亿元，年度计划投资260亿元。

今天上午，洛阳市2020年第三批重大项目集中开工仪式在伊滨区举行。洛报融媒记者从仪式现场获悉，此次集中开工重大项目共391个，总投资911亿元，年度计划投资260亿元。

在这些项目中，亿元以上项目共124个，总投资267亿元、年度计划投资102亿元；5亿元以上项目共25个，总投资148亿元、年度计划投资34亿元；10亿元以上项目共26个，总投资423亿元、年度计划投资80亿元。

这些项目既有战略性新兴产业项目，也有城市基础设施和社会事业项目。

产业转型升级方面：围绕提升产业水平、打造优势产业集群、建设全国先进制造业基地，谋划开工了轴研科技产业园、洛阳科技创新港、洛阳现代生物产业化基地等145个总投资367亿元、年度计划投资88亿元的重大项目。

新基建提级方面：围绕发力新基建、抢抓新机遇、厚植新优势，谋划开工了中基华夏医药产业大数据处理中心、新能源汽车充电站、5G基站建设等18个总投资14亿元、年度计划投资7亿元的重大项目。

城市基础设施方面：围绕强化基础支撑能力、提升城市发展品位、建设全国重要综合交通枢纽，谋划开工了开元大道上跨新伊大街、中州路下穿释源大道、火炬大道等83个总投资137亿元、年度计划投资43亿元的重大项目。

新型城镇化方面：围绕全面提升城市综合承载能力、建设高品质高水平现代化城市，谋划开工了涧西区同乐寨改造、伊川县伊东片区产城融合综合治理等66个总投资287亿元、年度计划投资86亿元的重大项目。

生态环境保护方面：围绕“筑牢黄河生态安全屏障”“建设现代生态宜居城市”目标，谋划开工了涧河入洛河口综合治理、宜阳县矿山生态治理等44个总投资48亿元、年度计划投资23亿元的重大项目。

民生和社会事业方面：围绕全面构建高效快捷、便民利民的高质量公共服务体系，谋划开工了平乐正骨教学基地、万安山医院等35个总投资58亿元、年度计划投资13亿元的重大项目。(洛报融媒记者 李三旺 文/图)