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洛阳已建成18个北斗卫星导航定位基准站
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-01 08:31

　　洛阳已建成18个北斗卫星导航定位基准站，这是记者从8月29日我市举行的全国测绘法宣传日暨国家版图意识宣传周活动启动仪式上获悉的。

　　今年7月底，北斗三号全球卫星导航系统正式开通。该系统依托遍布各地的定位基准站，为全球用户提供全天候、全天时、高精度的定位、导航和授时服务。目前，我市18个定位基准站的数据，已全部接入省导航与位置服务中心。

　　市自然资源和规划局相关负责人介绍，北斗系统导航定位的误差可精确到厘米级，相关产品已广泛应用于交通运输、海洋渔业、水文监测、气象预报、测绘地理信息、森林防火、通信时统、电力调度、救灾减灾、应急搜救等领域。目前，我市长途汽车等交通运输工具上已有相关应用。北斗系统正在融入市民工作生活的方方面面。

　　8月29日是第17个全国测绘法宣传日，市自然资源和规划局组织开展2020年全国测绘法宣传日暨国家版图意识宣传周活动启动仪式。本次宣传活动主题是：规范使用地图，一点都不能错。该局相关负责人介绍，近年，随着各类地图使用量的增加，错绘国界线、漏绘我国重要岛屿等“问题地图”依然存在，同时部分地图登载了不宜公开甚至涉密的内容，损害了国家主权、安全和利益。

　　那么，如何获取权威标准地图？该负责人表示，一方面可以通过市自然资源和规划局官方微信号、扫官方提供的二维码获取免费标准地图，另一方面可以联系具有测绘资质的单位，定制相关地图产品。

　　活动现场，市自然资源和规划局开展了包括严格规范使用地图、强化国家版图意识、更好地利用测绘地理信息技术成果服务广大群众等内容在内的宣传，并为群众发放了标准版洛阳市地图。(记者 李东慧 通讯员 房良)
[ 责任编辑：马佳佳]
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