洛阳将加快建设国家物流枢纽 让国际物流通道四通八达

国家物流枢纽是物流体系的核心基础设施，是辐射区域更广、集聚效应更强、服务功能更优、运行效率更高的综合性物流枢纽，在全国物流网络中发挥关键节点、重要平台和骨干枢纽的作用。

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国家物流枢纽是物流体系的核心基础设施，是辐射区域更广、集聚效应更强、服务功能更优、运行效率更高的综合性物流枢纽，在全国物流网络中发挥关键节点、重要平台和骨干枢纽的作用。

市委十一届十三次全会审议通过的《关于以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市的行动方案》明确提出，洛阳要建设生产服务型和商贸服务型国家物流枢纽，持续推动“铁海公”多式联运，打通国际铁路物流和贸易通道，适时开行中亚班列，推动与中欧班列(郑州)联动发展，设立国际邮件互换站。

洛阳首趟中欧班列开行

加快对外开放口岸建设 让“洛阳制造”走向全球

8月26日下午，伴随着一声响亮的鸣笛，一列满载中国一拖YTO大马力轮式拖拉机的列车，从东方红(洛阳)国际陆港驶出，经满洲里出境后将驶向俄罗斯巴尔瑙尔。

火车头上，“中欧班列(洛阳—俄罗斯)”的字样格外醒目。

这是自我市发出的首趟中欧国际集装箱货运班列。中欧班列的开行，将使企业降低运输成本，缩减运输时间，增强产品竞争力。

这是我市厚植对外开放新优势、全面拓展开放领域的重大成果之一。当古老的丝绸之路被中欧班列的滚滚车轮赋予新的生命时，“洛阳制造”北上开拓国际市场也迎来了新的机遇。

2017年，我市成功开通中亚国际货运班列、洛阳到青岛货运班列、洛阳到宁波港的铁海联运班列，实现了洛阳国际货运班列零的突破。

今年8月，洛阳成功开行到俄罗斯的铁路货运班列，进一步巩固了我市西向进出口运输通道。

今年前7个月，我市累计开行铁海联运班列65列，发运集装箱4600标箱，同比增长32.2%，为企业降低陆路运输成本1143万元。

曾经的一拖铁路编组站，如今的东方红(洛阳)国际陆港，从服务国内运输到服务国际国内双循环，不仅让中国一拖多了一个对外开放的物流窗口，更让洛阳企业以开放、合作、共赢的姿态闪耀国际舞台。

“口岸是对外开放的门户，是对外交往和经贸合作的桥梁。”市商务局相关负责人介绍，我市将持续拓展升级开放通道，提升互联互通水平，构建空中、陆上、海上、网上“丝绸之路”发展格局，到2025年，基本建成“一带一路”重要国际门户枢纽和全省重要开放门户城市。

我市还将加快建设东方红(洛阳)国际陆港。推动东方红(洛阳)国际陆港与西安国际陆港、郑州国际陆港合作，合作开行中亚班列，积极融入中欧班列体系，推动与中欧班列(郑州)联动发展。积极对接宁波港、天津港、青岛港、连云港等港口、口岸，持续推动铁海联运班列开行。2020年国际陆港铁路集装箱吞吐量达1.2万标箱，2023年达3万标箱，2025年达5万标箱。

东方红（洛阳）国际陆港多式联运物流中心

发挥物流产业优势 加快建设国家物流枢纽

洛阳建设生产服务型和商贸服务型国家物流枢纽，有基础，有优势，更有前景。

2018年12月21日，国家发展改革委、交通运输部印发《国家物流枢纽布局和建设规划》，洛阳分别入选生产服务型国家物流枢纽承载城市和商贸服务型国家物流枢纽承载城市。

一个个热火朝天的项目现场，正在勾画洛阳建设国家物流枢纽的美好蓝图。

高铁动车所存车场，将谋划建设高铁物流基地，打造国际铁路物流枢纽中心、现代商贸物流集散分拨中心、“一带一路”大型生产资料物流集散交易中心。

华晟国际物流港，将依托伊电集团铝产品加工产业链，建设海关监管作业场所，构建以铝产品为主的进出口物流通道和平台。

一个个紧张繁忙的工作车间，正是洛阳建设国家物流枢纽的生动实践。

以大张、丹尼斯为代表的大型商超，以众品、正大为代表的畜产品加工，以宏进、通河为代表的农产品批发，冷链物流业发展势头强劲。

《关于以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市的行动方案》明确目标——2020年，开工建设华晟国际物流港，建成东方红(洛阳)国际陆港集装箱场站和海关监管场所；到2023年，东方红(洛阳)国际陆港实现定船、定舱等服务功能；到2025年，生产服务型和商贸服务型国家物流枢纽全面建成。

在海关监管仓库，工作人员正在对出入境申报货物进行查验

邮政服务稳步提升 助推经济社会发展

当物流业遇上“新基建”，从自动驾驶到自动装卸堆存，再到无人配送，“新基建”让物流“跑”出了加速度，更推动了智慧物流加快发展。

眼下，“直播带货”成为拉动中国经济的新动能。

8月1日，“格力·中国造”全国巡回直播活动第二站在洛阳举行。直播当晚，首个“格力董明珠店”线下实体店洛阳66号店正式营业，当天销售额101.2亿元。

“直播带货”火爆的背后，离不开物流行业的支持。

数据显示，今年1月至7月，我市快递业务投递量完成13488.38万件，同比增长26.11%。在洛阳建设副中心、打造增长极、发力都市圈、形成新引擎进程中，物流业也成为新的经济增长点。

规划引领。我市先后出台《洛阳市促进物流业转型发展若干意见》《洛阳市冷链物流转型发展工作方案》《洛阳市快递物流转型发展工作方案》《洛阳市电商物流转型发展工作方案》4个文件，为物流寄递行业发展提供有力政策支撑。

洛阳跨境电商产业园

转型发展。借助全市现代物流转型发展和推广应用新能源汽车的有利契机，我市完成对22个标准化快递营业网点和3台安检机补贴，引导全市物流寄递企业购置新能源汽车100余辆。

硬件提升。我市还支持主要快递企业建设邮件快件分拨中心面积达到6.5万平方米，支持京东在洛阳建设2万平方米电商仓库；提升末端投递能力，大力推进快递末端网点备案522个，推广智能快件箱1000余组。

值得一提的是，在国家邮政局发布的关于2019年快递服务满意度调查结果的通告中，洛阳排名全国第一。

市邮政管理局相关负责人表示，今年，我市将引导快递企业加快网点建设，实现乡镇快递网点全覆盖。大力开展“快递进村”工程，支持快递企业通过邮政快递合作、电商快递合作等方式，联合在农村设立快递网点。

古时，丝绸之路见证了中外文明的激情互动。如今，洛阳推动“四路协同”，加快空中、陆上、海上、网上“丝绸之路”建设，正全面提升国际化互联互通水平。建设生产服务型和商贸服务型国家物流枢纽，打造四通八达的国际物流通道，将助推洛阳打造内陆开放型经济新高地。（记者 李迎博 余子愚）