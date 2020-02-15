从陈寿的《三国志》说开去（史官文化与洛阳）

当前，世界正经历“百年未有之大变局”，人们往往会从历史中汲取智慧、寻找答案。“欲知大道，必先为史。灭人之国，必先去其史。”历史是一个国家、一个民族的文化基因，其重要性不言而喻。我国自古重视修史，史官文化起源于河洛地区。一代代史官在洛阳留下过怎样的印记？我们一起来看一看。

当前，世界正经历“百年未有之大变局”，人们往往会从历史中汲取智慧、寻找答案。

“欲知大道，必先为史。灭人之国，必先去其史。”历史是一个国家、一个民族的文化基因，其重要性不言而喻。

我国自古重视修史，史官文化起源于河洛地区。一代代史官在洛阳留下过怎样的印记？我们一起来看一看。

一代良史说陈寿

东汉末年，群雄并起，天下三分。公元220年，曹丕在洛阳代汉建魏，历史正式进入了风云激荡的三国时期。

说到魏、蜀、吴三国鼎立的故事，很多人会想起《三国演义》。不过，这是一部通俗演义小说，不能作为正史来看，要想了解真实的三国历史，还得看陈寿的《三国志》。

陈寿是蜀汉人，生于公元233年。他年轻时就熟读史书，并在朝中担任观阁令史等职。公元263年，蜀汉为曹魏所灭，两年后，司马炎废曹魏自称皇帝，建立西晋。在名臣张华等人的举荐下，陈寿成了西晋著作郎，开始著述《三国志》。

著作郎一职始设于曹魏时期，主要职责便是修撰国史。陈寿在已有魏史、吴史的基础上，多方搜集素材，历经10年艰辛，最终完成了《三国志》65卷，共30多万字。

这是一部纪传体断代史，也是一部国别史，包括《魏书》30卷、《蜀书》15卷、《吴书》20卷，描绘了汉末至晋初的历史全貌。陈寿的语言简练又生动，他写名士的风雅、谋士的方略、武将的威猛，都只是寥寥数笔，却极为传神。夏侯湛本来也在写魏史，读了《三国志》后，认为已无另写新史的必要，就把自己写的东西毁弃了。

陈寿用《三国志》证明了自己是一代良史。后来，《三国志》与《史记》《汉书》《后汉书》并称“前四史”，在史学界有着极高的地位。

元末明初，山西人罗贯中根据《三国志》写了一部小说，取名《三国志通俗演义》，简称《三国演义》。这是我国第一部长篇章回体历史演义小说，描写了许多精彩的战争场面，也刻画了众多传神的人物形象，如礼贤下士的刘备、重情重义的关羽、神机妙算的诸葛亮及一代奸雄曹操等，在民间广为流传。

陈寿虽有才名，行事却常遭人毁谤。母亲跟着他在洛阳生活，去世时留下遗命，一定要葬在洛阳。陈寿满足了母亲的遗愿，却也被卷入了舆论的旋涡，人们纷纷指责他不将母亲归葬家乡，朝廷也因此数年不让他升迁。

人到晚年，陈寿早已看透世态炎凉，不再以仕途为意，即使升迁也不赴任。公元297年，他在洛阳家中病逝，时年65岁。

陆机受命著《晋书》

张华对陈寿的才华十分欣赏，他看过《三国志》后，曾对陈寿说：“当以《晋书》相付耳。”

西晋欲修国史，但晋史始于何年，迟迟没有定论。因此，陈寿没有等到著《晋书》的那一天。他去世之后，公元298年，朝廷再议《晋书》断限，负责监修国史的贾谧提议，以西晋代魏作为晋史的开端。

朝廷同意了贾谧的提议。然而，晋史仅从司马炎代魏立晋写起是不够的，因为在他之前，是司马懿、司马师和司马昭奠定了晋朝的基业。这三人如何“定位”，是一个非常棘手的问题。

时任著作郎的陆机参与了这次讨论，他提出：这三人实为魏臣，应按臣子立传；同时，他们又是名义上的晋帝，所以应该称纪，并将他们的事迹置于晋武帝司马炎之前。

断限问题解决了，《晋书》的修撰便被提上了日程。当时，束皙应张华之邀担任佐著作郎，相当于陆机的副手，与陆机同修国史。他们的工作才进行了两年，朝中大乱，先是皇后贾南风废杀太子，后是赵王司马伦铲除贾南风、贾谧等人，并杀害了司空张华，控制了朝政大权。

公元300年，陆机和束皙只完成了《晋书》的部分纪和志，就不得不停止修撰，在乱世中走上了不同的人生道路。

当时，司马伦自任相国，陆机被引为相国参军。随后，司马伦又篡位称帝，改任陆机为中书郎。在愈演愈烈的八王之乱中，陆机没有及时抽身，最终招来了杀身之祸。

束皙生性淡泊，不愿参与诸王争斗。司马伦邀请他担任记室，他称病辞官，回乡教书，不久就去世了。

西晋修撰的第一部国史《晋书》，就这样不了了之。后来，为晋修史者多达20余家，但都不够完备。为弥补这个缺憾，唐太宗于贞观年间下诏，命房玄龄等人监修《晋书》，并称：“大矣哉，盖史籍之为用也！”这部《晋书》才得以流传至今。

束皙考正《竹书纪年》

与陈寿、陆机相比，束皙的名气不算大，但他精通古文、博学多识，是一位深受时人敬重的学者。

一次，有人在嵩山脚下得到一枚竹简，上面有两行“蝌蚪文”，谁都不认得写的是什么。司空张华来问束皙，束皙说：“此汉明帝显节陵中策文也。”经过检验，他是对的。

公元281年前后，汲郡人不准在盗墓时挖到一批竹简，上面皆是难以辨识的先秦古文。晋武帝下令将数十车汲冢竹简运到洛阳，由朝中一流学者对其进行整理、考释。

中书监荀勖(xù)、中书令和峤接手了这项任务。他们将散乱的竹简排定次序，分为13篇，并用当时通用的文字写出释文，这便是初释本《竹书纪年》，又称“荀和本”。

从内容来看，《竹书纪年》是春秋至战国时期晋、魏两国史官所著的编年体通史，因深埋于地下而逃过了秦始皇焚书的厄运，有极高的史料价值。不过，由于竹简残缺散乱，古文难以尽识，人们对初释本的争议很大。晋惠帝时，书法家卫恒担任秘书丞，又奉命对竹简进行考正，以平息众议。

然而，公元291年，八王之乱一开始，卫恒就遇害了。束皙是卫恒的好友，他从老家赶到洛阳为卫恒吊丧，并凭借深厚的古文功底继续研究，最终完成了考正本《竹书纪年》，又称“卫束本”。

西晋末年，汲郡竹简在战乱中亡佚，《竹书纪年》的初释本和考正本被保存下来。不过，在后来的传抄过程中，它们也渐至无存。宋代时，学者对其内容重新进行了收集、整理，但可信度及史料价值均受到影响。

今天，流传下来的《竹书纪年》有古本和今本两种，古本纪事始自夏代，今本纪事始自黄帝。历代学者对此多有研究，束皙的名字也常被人们提起。

事实上，束皙一生著述很多，除了参与修撰《晋书》、考正《竹书纪年》，他还著有《三魏人士传》《七代通记》等，并用浅显、质朴的语言写了《劝农赋》《饼赋》等。在讲究文辞华丽的西晋文坛，他的文风与为人一样，是难得的清流。（记者 张广英）