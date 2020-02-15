魏建平主持召开城建项目“百日攻坚”专项行动调度会

8月30日，市委常委、市政府党组成员魏建平主持召开城建项目“百日攻坚”专项行动调度会，对做好下步工作提出要求。 8月30日，市委常委、市政府党组成员魏建平主持召开城建项目“百日攻坚”专项行动调度会，对做好下步工作提出要求。 截至目前，城建项目“百日攻坚”专项行动已完成126项，主要包括道路桥梁工程23项、背街小巷整治工程17项、海绵城市工程7项、“四河五渠”治理38项、生态化建设工程2项、公共服务工程38项、涉铁道路安全整治工程1项等。 魏建平在会上强调，各相关单位要紧盯节点、加压奋进，克服“自满、等靠、安逸”心态，相关责任人要深入一线、现场办公，盯进度、解难题、抓协调，确保各项工作按照节点扎实推进，城建“百日攻坚”目标任务圆满完成。要强化配合、协同发力，积极主动破解“百日攻坚”中遇到的征地拆迁、电力迁建等瓶颈和问题，为项目建设提供要素保障和环境保障。各建设单位在加快建设进度的同时，要统筹抓好安全质量、文明施工、污染管控，切实落实文明城市创建各项工作，确保市委、市政府“以建促创”部署要求落到实处。当前，尤其要抓好“乐道”建设，确保“十一”前中心城区300公里、县域200公里建设目标全面完成，切实将“乐道”打造成洛阳的城建惠民新名片。(记者 李东慧 通讯员 高江鹏)