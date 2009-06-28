洛阳市召开2020年定向类选调生座谈会

昨日，我市召开2020年定向类选调生座谈会。

昨日，我市召开2020年定向类选调生座谈会。

市委常委、组织部部长何伟参加会议并讲话。他指出，选调应届优秀大学毕业生到基层培养锻炼，为各级党政机关储备后备力量，是党中央着眼干部队伍长远发展实施的一项战略举措。希望选调生们到基层“墩墩苗”，补上实践短板，在基层一线起好步练好功，为服务洛阳发展作出积极贡献。要“墩”出政治定力，始终牢记“革命理想高于天”，坚决做到“两个维护”，自觉加强理论武装，在实践中践行初心使命。要“墩”出群众感情，始终牢记“一枝一叶总关情”，坚持以人民为中心的发展思想，向实践学习、向群众学习，真心诚意为人民群众办实事、做好事、解难事。要“墩”出经验能力，始终牢记“行之力则知愈进，知之深则行愈达”，提升思维能力、学习能力，锤炼过硬工作本领，不断提高敢担当、善担当、能担当的能力素质。要“墩”出平和心态，始终牢记“艰难困苦，玉汝于成”，以淡泊之心对待“名”，以务实之心对待“事”，以敬畏之心对待“权”，不负重托、不辱使命，为加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎展现新作为、作出新贡献。(记者 孙小蕊)