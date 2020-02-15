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李亚会见航空工业集团董事长谭瑞松
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-01 08:27

　　8月30日下午，市委书记李亚会见来洛考察的中国航空工业集团党委书记、董事长谭瑞松一行，双方就深化地企合作进行深入交谈。

　　李亚代表市委市政府对谭瑞松一行来洛考察洽谈表示欢迎，对航空工业集团多年来对洛阳经济社会发展给予的支持表示感谢。他说，航空工业集团坚定“航空报国”初心，笃行“航空强国”使命，是我们国家国防建设、科技创新领域的一面旗帜，多年来与洛阳有着良好合作基础，在洛企业为推动洛阳发展和科技创新发挥了重要作用，未来地企合作前途广阔。当前，洛阳正在深入贯彻习近平总书记重要指示和省委省政府部署要求，加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎，着力为各类人才来洛发展创造更好条件和环境。希望航空工业集团继续支持在洛企业做优做强，携手推动相关产业和地企合作迈上新台阶。洛阳将一如既往为航空工业集团在洛发展倾力服务、优化环境，实现互利共赢。

　　谭瑞松表示，航空工业集团将在新发展阶段继续发挥优势、深耕洛阳，大力支持在洛企业高质量发展，并立足地方实际，在产业升级、地企合作等方面推动更多务实合作，为洛阳建设发展作出更大贡献。

　　刘宛康、王琰君、安颖芳参加会见。(记者 李东慧)
[ 责任编辑：崔利利]
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