洛阳市召开产业集聚区体制机制改革现场推进会

昨日，我市召开产业集聚区体制机制改革现场推进会，总结推广宜阳县产业集聚区改革试点经验，要求9月底全面完成我市产业集聚区各项改革任务。 昨日，我市召开产业集聚区体制机制改革现场推进会，总结推广宜阳县产业集聚区改革试点经验，要求9月底全面完成我市产业集聚区各项改革任务。 我市选择宜阳县产业集聚区作为体制机制改革试点，先行先试、积累经验，示范推广。目前我市已有涉及改革的其他9个县(市)区完成改革方案拟定工作，相关工作走在全省前列。 市委常委、常务副市长王琰君参加会议并讲话。他指出，县域经济要实现高质量发展，龙头在产业集聚区。全市上下要提高政治站位，充分认识推进产业集聚区体制机制改革是贯彻落实省委、市委重大决策的坚决行动，是推进“二次创业”、实现转型升级的现实需要，是推动县域经济高质量发展、打造“三起来”示范县的必然要求。要把准关键环节，以宜阳县试点推进的“管委会+公司”模式为主流在全市复制推广，优化部门职能，持续做大做强发展公司，创新人事薪酬制度，高效推动产业集聚区体制机制改革各项重点任务。要突出改革实效，加快培育产业集群，真正将产业集聚区打造成为产业发展集聚区、改革开放试验区、科技创新先行区、县域经济引领区，推动产业集聚区高质量发展。要科学严谨实施，确保产业集聚区体制机制改革落地见效，9月底全面完成各项改革任务，为洛阳副中心城市建设提供坚强支撑。 当日下午，参会人员对宜阳县产业集聚区进行观摩，会议通报了我市产业集聚区2019年度考核和体制机制改革情况。 市人大常委会副主任安颖芳参加会议。（记者 陈曦）