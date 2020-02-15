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2020年晚报阳光助学活动正在进行 更多家庭贫困学生提交申请
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-01 08:17

　　目前，2020年晚报阳光助学活动正在进行。随着高考录取信息的确认，更多家庭贫困的学生向我们提交了阳光助学金申请。昨日上午，来自宜阳县的两名家庭贫困学生徐亚楠与徐升带着申请资料，来到洛阳日报报业集团16楼洛报爱心帮扶中心。

徐亚楠(左)与母亲商量着填写家庭情况资料

　　●姓名：徐亚楠

　　●毕业学校：宜阳县第一高级中学

　　●高考分数：514分

　　徐亚楠是宜阳县张坞镇庞沟村人，今年高考考了514分，被许昌学院电子商务专业录取。昨日上午，她与母亲徐红梅来到洛报爱心帮扶中心办公室。

　　说起家里的情况，徐红梅忍不住抹泪。她说，他们一家七口，父母均患病，家有3个女儿，徐亚楠是老大，最小的只有5岁，正在上幼儿园。家人生病离不开药，加上孩子上学，生活本来就很困难，拖欠外债十几万元。前不久，二女儿又被查出患了肠梗阻，需要手术治疗，更是让这个家庭雪上加霜。“我是真的感到压力大。”徐红梅说，家里老小都离不开人，她无法外出打工，只能在周边打些零工。

　　重担落在母亲一个人肩上，徐亚楠看在眼里疼在心里。为减轻母亲的负担，高考结束后，她在镇上一个快递点找了一份临时工作，每天工作9小时，有时还要加班。尽管工作辛苦，日工资50元，但她很知足。“我上大学后一定好好学习，争取拿到奖学金，减轻家里负担。”徐亚楠说。

徐升

　　●姓名：徐升

　　●毕业学校：宜阳县第一实验高级中学

　　●高考分数：451分

　　今年19岁的徐升来自宜阳县张坞镇岳社村。他和姐姐从小跟着爷爷奶奶长大。在他很小的时候，母亲因病偏瘫在床，生活无法自理。3年前，他的父亲又不幸去世。家庭的变故，让姐弟俩很早就学会了独立，姐姐初中没毕业就出去打工了。

　　因家庭条件差，没有专业人员护理，徐升的母亲得不到有效照顾。前几年，一家人商量决定，将其母亲送到一家老年中心疗养，那里的条件相对好一些。“我家是贫困户，费用方面得到了一定减免，我们每月需要交四五百元。”徐升说，平时，他上学所需的生活费都是爷爷和姐姐给他的，他很懂事，各方面花销都会精打细算。

　　徐升的爷爷70多岁，为增加收入，他每天到山上采摘野酸枣卖。暑假期间，徐升也没闲着，他到郑州一家电子厂打工，每天工作10小时。“就是坐在凳子上给手机上螺丝。”徐升说，他并不觉得累，但高考填报志愿时，厂里无法请假，他只好辞职回来。现在，他已被安阳学院物联网工程专业录取，可是1.6万元的学费对于一家人来说无疑是一笔不小的开销。

　　徐升说，家里现在仍欠债近9万元，肯定支付不起他上学的费用，他打算等到录取通知书下来之后申请助学贷款，将来毕业后再慢慢还。(记者 魏巍 文/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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