洛阳市政协召开党组（扩大）会议

昨日，市政协党组书记、主席杨炳旭主持召开市政协党组(扩大)会议。

昨日，市政协党组书记、主席杨炳旭主持召开市政协党组(扩大)会议。

会议传达学习了习近平总书记在中央政治局第二十一次集体学习时的重要讲话精神；传达学习了省纪委有关通报精神，听取了2020年上半年市政协机关党的建设、党风廉政建设、贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神情况汇报，审议通过了《中共政协洛阳市委员会党组履行全面从严治党主体责任清单》，研究部署机关党建下步工作。

会议强调，要进一步认清形势、提升站位，自觉把加强党的建设政治责任扛稳扛牢，对标对表习近平总书记重要讲话精神和中央、省委、市委关于全面从严治党新部署新要求，在补短板强弱项上持续用力、久久为功，不断开创党的建设新局面。要压实政协党组主体责任，党组书记第一责任、党组成员“一岗双责”，纪检部门监督责任，各司其职、各负其责、齐抓共管，推动政协党的建设全面严起来、实起来、硬起来。要认真贯彻落实中央和省委、市委关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见和实施意见，强化政治建设，强化理论武装，强化大抓基层，强化真抓严管，推动全面从严治党决策部署落实落细。

与会同志围绕推进政协全面从严治党向纵深发展进行了发言。(记者 李三旺 通讯员 冯波)