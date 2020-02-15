洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市政协召开党组（扩大）会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-01 08:22

　　昨日，市政协党组书记、主席杨炳旭主持召开市政协党组(扩大)会议。

　　会议传达学习了习近平总书记在中央政治局第二十一次集体学习时的重要讲话精神；传达学习了省纪委有关通报精神，听取了2020年上半年市政协机关党的建设、党风廉政建设、贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神情况汇报，审议通过了《中共政协洛阳市委员会党组履行全面从严治党主体责任清单》，研究部署机关党建下步工作。

　　会议强调，要进一步认清形势、提升站位，自觉把加强党的建设政治责任扛稳扛牢，对标对表习近平总书记重要讲话精神和中央、省委、市委关于全面从严治党新部署新要求，在补短板强弱项上持续用力、久久为功，不断开创党的建设新局面。要压实政协党组主体责任，党组书记第一责任、党组成员“一岗双责”，纪检部门监督责任，各司其职、各负其责、齐抓共管，推动政协党的建设全面严起来、实起来、硬起来。要认真贯彻落实中央和省委、市委关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见和实施意见，强化政治建设，强化理论武装，强化大抓基层，强化真抓严管，推动全面从严治党决策部署落实落细。

　　与会同志围绕推进政协全面从严治党向纵深发展进行了发言。(记者 李三旺 通讯员 冯波)
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·酒量多大、烟龄多久 得在手术麻醉前跟医生说
  • ·上了年纪总睡不好？睡前试试这4个动作
  • ·吃降压药效果不好 原是焦虑情绪作怪
    		•
    在东山底村嗅到时间的味道
    在东山底村嗅到时间的味道
    在东山底村嗅到时间的味道
        洛阳，有很多进入《中国传统古村落名录》的古村。这些村子历史悠久、民风淳朴、乡愁浓重。今天，记者就带大...
  • ·孟津一日游，眼福、口福都“管饱”
  • ·初秋的假日，休闲宜阳承包了
  • ·朱樱湖、古仓街、大北门……找个凉快天 城东转一圈
    		•
    		 
    新闻排行
  • 明日，洛阳新开通两条公交线路 ，快看...
  • “我是小学生啦”！今日，一年级萌娃...
  • 洛河市区段：生态美景入画来
  • 洛阳机场三期改扩建工程何时动工？丨...
  • 洛城蓝天白云美如画
  • 洛阳市中小学今天正式开学
  • 总投资33.4亿元！汝阳县13个重大项目...
  • 汝阳十八盘乡登山村：梯田盛开致富花 ...
  • 汝阳县刘店镇二郎村：种桑养蚕 助民增收
  • 李亚会见航空工业集团董事长谭瑞松
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月28日
  • · 凤翔山庄真的要关门了吗？充值卡怎么退
    • 精彩图片
    洛河市区段：生态美景...
    河南科技大学首批在读...
    “我是小学生啦”！今...
    汝阳十八盘乡登山村：...
    精彩热帖

    蓝天白云映芦花

    鼓楼光影

    黄河丹峡风景区

    莲花公园游
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605