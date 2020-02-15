吴中阳到涧西区分包重点企业调研

昨日，市人大常委会主任吴中阳到涧西区分包重点企业调研，就推动企业转型发展高质量发展听取意见、共商良策。

昨日，市人大常委会主任吴中阳到涧西区分包重点企业调研，就推动企业转型发展高质量发展听取意见、共商良策。

吴中阳先后来到中铝洛阳铜业有限公司、洛阳铜加工集团有限责任公司、中钢洛耐科技股份有限公司，了解企业转型升级、产品研发、技术创新、市场开拓等情况，并现场协调解决企业生产经营中的难点堵点问题。他希望各企业坚持创新引领，加大转型力度，不断延长产业链、丰富产品线、提高附加值，着力推动转型发展高质量发展；坚定信心、抢抓机遇，积极融入国家、省战略，用足用好各项优惠政策，推动企业做优做大做强；坚持疫情防控措施不松懈，积极履行社会责任，为加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎作出更大贡献。

吴中阳强调，各级各有关部门要深入贯彻落实习近平总书记在企业家座谈会上的重要讲话精神，持续深化“联企入企惠企助企”活动，加大纾困帮扶力度，助力企业实现资源共享、信息互通、抱团发展，推动中央、省、市各项惠企政策落地落细落实，全力以赴保护和激发市场主体活力，千方百计帮助企业对冲疫情影响、增强发展活力，为落实新发展定位、推动转型发展高质量发展积蓄更大力量。（记者 智慧 通讯员 曹国丽）