洛阳市产业工人队伍建设改革协调小组第一次会议召开

昨日，全市产业工人队伍建设改革协调小组第一次会议召开，听取《洛阳市产业工人队伍建设改革实施方案》落实情况的汇报，并就下一阶段工作提出要求。

昨日，全市产业工人队伍建设改革协调小组第一次会议召开，听取《洛阳市产业工人队伍建设改革实施方案》落实情况的汇报，并就下一阶段工作提出要求。

市委副书记赵会生出席会议并讲话。他指出，推进产业工人队伍建设改革，是以习近平同志为核心的党中央着眼于巩固党的执政基础、实施制造强国战略、提高产业工人素质作出的重大决策部署，对加快洛阳副中心城市建设、挺起制造业这个脊梁也具有重要意义。各级各部门要提升政治站位，深入学习贯彻落实习近平总书记关于产业工人队伍建设的重要指示，切实增强抓好改革的政治自觉、思想自觉和行动自觉，高质量完成产业工人队伍建设改革各项任务。

赵会生强调，要聚焦工作重点，推动产业工人队伍建设改革各项任务落实落细。要以政治保证为根本，把思想政治引领贯穿于改革的始终，加强企业党组织建设和党员发展工作，创新思想政治工作的理念和载体，激发工人党员和职工群众参与副中心城市建设的热情；要以制度落实为支撑，突出工资激励和技能提升，发挥典型示范引领作用，着力营造良好发展空间；要以素质提升为关键，推动完善现代职业教育制度，持续实施“河洛工匠计划”，推动职业技能培训改革，为副中心城市建设提供技术人才支撑；要以保障权益为基础，落实完善法律法规，更加注重政策集成，加大财政投入力度，着力实现共建共治共享。要强化责任担当，加强协调指导，密切协作配合，注重改革创新，认真履职尽责，加快凝聚推动产业工人队伍建设改革的强大合力。

市人大常委会副主任、市总工会主席吉振华参加会议。（记者 李冰）