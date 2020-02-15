为了推动豫西的抗日运动向纵深发展，中共洛阳地下党组织大力开展抗日宣传（铭记抗战历史 弘扬民族精神 回望洛阳抗战烽火）

为了推动豫西的抗日运动向纵深发展，中共洛阳地下党组织大力开展各种形式的抗日宣传，积极组织和开展抗日文艺宣传活动，当时的偃师县老太婆剧团被《新华日报》报道，团长还受到了毛主席的接见。

为了推动豫西的抗日运动向纵深发展，中共洛阳地下党组织大力开展各种形式的抗日宣传，积极组织和开展抗日文艺宣传活动，当时的偃师县老太婆剧团被《新华日报》报道，团长还受到了毛主席的接见。

上海抗日救亡演出队来洛进行抗日宣传

根据《中共洛阳党史(第一卷)》中记载，1937年秋，上海抗日救亡演出队二队、一队先后来到洛阳进行抗日宣传。1937年9月8日，上海抗日救亡演出二队由著名剧作家洪深、音乐家冼星海带队来到洛阳，主要成员有电影导演金山、电影演员田方、田烈等。演出二队以街头剧和小型话剧的形式演出，主要剧目有《放下你的鞭子》《老邻居》《在东北》《保卫卢沟桥》等。演出受到各界人士热烈欢迎，演出结束后，洪深先生为热情的观众题词“宁死不屈”。音乐家贺绿汀、冼星海还在洛阳指挥教唱了《义勇军进行曲》《流亡三部曲》《大刀进行曲》等抗日革命歌曲，进一步推动了洛阳抗日宣传活动的开展。

在上海抗日救亡演出队二队离去不久，上海抗日救亡演出队一队来到洛阳。这些成员们每次上演前都先唱抗日歌曲，如《全面抗战》《牺牲已到最后关头》等。

上海抗日救亡演出队一队、二队在洛阳停留时间不长，加起来还不到20天，但他们是洛阳抗战文艺的启蒙者，影响很大。在这之前，洛阳没有话剧团体，在他们的影响下，在中共洛阳地下党的有力帮助下，洛阳一些学校纷纷成立抗日文艺宣传队。此外，中共陇洛支部组织的战地服务团和省立洛阳第四师范学校进步学生发起成立的“新少青话剧团”等，也很有影响。

知名作家来洛，宣传抗战思想

1939年6月18日，由爱国诗人王礼锡担任团长的中国作家战地访问团(以下简称“访问团”)从重庆出发，前往抗战前线，访问团的成员大半是中共党员和共青团员。7月13日，访问团抵达洛阳。7月25日，访问团离洛前往中条山前线，总计在洛12天。

同年的7月17日，著名作家老舍率“作家北路慰问团”抵达洛阳。当时访问团的全体团员设宴为他洗尘。老舍在洛阳了解了古都战时情况，还兴致勃勃地写下长诗。

当年8月26日，王礼锡突发疾病病逝于洛阳一家医院。王礼锡逝世后，老舍曾写下《向王礼锡先生遗像致敬》一文，表达了对这位爱国诗人的深切悼念。

王礼锡的墓地最后选择在龙门西山，与东山的白居易墓遥遥相对，碑上刻了“爱国诗人王礼锡之墓”。从2006年开始，市文学艺术研究会每年在龙门西山组织小青峰诗会，纪念诗人王礼锡，弘扬爱国主义精神。

偃师县老太婆剧团，引发巨大反响

1938年元旦，中共偃师县高龙区委组织学生进行抗日救亡宣传，公演抗日话剧。这时当地有些吃斋念佛的老太婆，因为受抗日救亡宣传的教育和影响，也要求演剧，和学生同台演出。此后，偃师县老太婆剧团正式成立，中共地下党员参与具体指导和帮助。

剧团刚成立时，成员大部分是农村妇女，年龄最大的有75岁，最小的35岁，都不识字，一开始有很多困难。地下党组织从多方面对她们进行指导、帮助和支持，还专门给她们编写了《铲除汉奸》《张老三投军》等剧本。演出的剧和歌大部分使用群众熟悉喜闻乐见的曲调配上抗日救国的新内容编成的，因此深受群众欢迎。

1938年农历二月二十二，高龙古庙会上老太婆剧团第一次演出一炮打响后，剧团又去附近乡镇演出，后来到登封、伊川等县演出。在演出过程中，剧团人员不断充实，先后又有一些地下党员和进步妇女参加，发展到30余人。

除了演剧，老太婆剧团还向群众进行抗日救国宣传，募捐军鞋、棉花等，慰劳前方将士。她们收玻璃瓶，支援部队做手榴弹，还募捐粮食救济贫苦群众。

1938年7月26日，《新华日报》以通讯形式对偃师县老太婆剧团进行报道。1938年年末，偃师县老太婆剧团团长薛世英赴革命圣地延安学习时，毛主席还亲自接见并和她共餐交谈。当时延安的新闻界也对此进行了报道。1939年春，薛世英从延安返回偃师时，毛主席还送她一家军大衣、一根手杖。

在偃师县老太婆剧团的影响下，1938年7月，宜阳县赵保老婆宣传队成立，这个宣传队积极宣传抗日，历时8年，也颇有影响。（记者 李砺瑾）