洛阳市市场监督管理局党组成员、副局长李冠甫接受纪律审查和监察调查

据洛阳市纪委监委消息：洛阳市市场监督管理局党组成员、副局长李冠甫(副县级)涉嫌严重违纪违法，目前正接受洛阳市纪委监委纪律审查和监察调查。 据洛阳市纪委监委消息：洛阳市市场监督管理局党组成员、副局长李冠甫(副县级)涉嫌严重违纪违法，目前正接受洛阳市纪委监委纪律审查和监察调查。 李冠甫简历 李冠甫，男，汉族，1966年4月出生，河南偃师人，1988年5月加入中国共产党，1989年10月参加工作，大学学历。 1989.10—2011.05历任偃师县佃庄镇政府干部、共青团偃师市委干部，偃师市外经局办公室主任、党组成员、副局长，偃师市寇店镇党委副书记、镇长，顾县镇党委副书记、镇长、党委书记、人大主席； 2011.05—2012.02偃师市总工会主席(副县级)； 2012.02—2012.12偃师市副市长； 2012.12—2017.08伊川县委常委、政法委书记； 2017.08—2018.12洛阳市食药监局党组成员、副局长； 2018.12—洛阳市市场监管局党组成员、副局长。