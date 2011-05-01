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洛阳市市场监督管理局党组成员、副局长李冠甫接受纪律审查和监察调查
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-01 08:22

　　据洛阳市纪委监委消息：洛阳市市场监督管理局党组成员、副局长李冠甫(副县级)涉嫌严重违纪违法，目前正接受洛阳市纪委监委纪律审查和监察调查。

　　李冠甫简历

　　李冠甫，男，汉族，1966年4月出生，河南偃师人，1988年5月加入中国共产党，1989年10月参加工作，大学学历。

　　1989.10—2011.05历任偃师县佃庄镇政府干部、共青团偃师市委干部，偃师市外经局办公室主任、党组成员、副局长，偃师市寇店镇党委副书记、镇长，顾县镇党委副书记、镇长、党委书记、人大主席；

　　2011.05—2012.02偃师市总工会主席(副县级)；

　　2012.02—2012.12偃师市副市长；

　　2012.12—2017.08伊川县委常委、政法委书记；

　　2017.08—2018.12洛阳市食药监局党组成员、副局长；

　　2018.12—洛阳市市场监管局党组成员、副局长。
[ 责任编辑：马佳佳]
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