洛阳市市场监督管理局党组成员、副局长李冠甫接受纪律审查和监察调查

据洛阳市纪委监委消息：洛阳市市场监督管理局党组成员、副局长李冠甫(副县级)涉嫌严重违纪违法，目前正接受洛阳市纪委监委纪律审查和监察调查。
据洛阳市纪委监委消息：洛阳市市场监督管理局党组成员、副局长李冠甫(副县级)涉嫌严重违纪违法，目前正接受洛阳市纪委监委纪律审查和监察调查。
李冠甫简历
李冠甫，男，汉族，1966年4月出生，河南偃师人，1988年5月加入中国共产党，1989年10月参加工作，大学学历。
1989.10—2011.05历任偃师县佃庄镇政府干部、共青团偃师市委干部，偃师市外经局办公室主任、党组成员、副局长，偃师市寇店镇党委副书记、镇长，顾县镇党委副书记、镇长、党委书记、人大主席；
2011.05—2012.02偃师市总工会主席(副县级)；
2012.02—2012.12偃师市副市长；
2012.12—2017.08伊川县委常委、政法委书记；
2017.08—2018.12洛阳市食药监局党组成员、副局长；
2018.12—洛阳市市场监管局党组成员、副局长。
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