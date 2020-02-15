火箭军某部战士吴马良为6岁白血病患儿捐献造血干细胞

“像是在参加一场救援生命的战斗，传递生的希望。”近日，在市中心医院造血干细胞采集室内，随着血细胞分离机的循环转动，火箭军某部34岁的战士吴马良看着自己的血液变成采集袋中的造血干细胞，内心感到无比自豪。

为吴马良(左一)点赞

“像是在参加一场救援生命的战斗，传递生的希望。”近日，在市中心医院造血干细胞采集室内，随着血细胞分离机的循环转动，火箭军某部34岁的战士吴马良看着自己的血液变成采集袋中的造血干细胞，内心感到无比自豪。

生的希望

“我握弹力球的速度慢吗？能够保证血液流速吧？”“造血干细胞采集后，很快就能输入小朋友体内吧？”……采集开始后，吴马良躺在病床上，不时询问医生。

“我以前经常义务献血，2018年，在一次献血时，得知造血干细胞对于治疗血液病的重要性，便加入了中华骨髓库。”吴马良说，他想用捐献造血干细胞的方式保护人民群众生命。

今年1月7日，吴马良接到市红十字会通知，经中华骨髓库检索，他与外地一名6岁的白血病患儿初配成功。

“能用自己的满腔热血从病魔手中挽救一条生命，我感到自己很幸运。”当被问到是否愿意为对方捐献造血干细胞时，吴马良毫不犹豫地答应了。

再次比对和体检后，吴马良坚持每天锻炼，确保以最佳状态捐献。得知自己的身体状况已经符合捐献条件时，吴马良非常高兴，并于8月23日在爱人和儿子的陪同下，到市中心医院注射了第一针动员剂，为捐献做准备。

“就像一次持续时间较长的献血，不用打麻药，也不疼。”采集结束后，他说，“除了之前打增加体内造血干细胞的动员剂时腰有点酸，没有其他不适，但这点不适与挽救一条生命、挽救一个家庭相比不值一提。”

爱的接力

“有没有觉得哪里不舒服？”“放松点，别紧张！”在造血干细胞采集室，医生和市红十字会的工作人员不时询问吴马良的感觉。

“感谢您，捐献者！”刘小华带着儿子来到采集室，与不约而同赶来的王元锋一起为吴马良点赞。

刘小华和王元锋均是我市的造血干细胞捐献者。吴马良是我市第31位非血缘关系造血干细胞捐献者,也是我市第4位现役军人捐献者。

“我们在不同机缘下加入中华骨髓库，都有相同的初衷，就是尽己所能拯救生命。”刘小华和王元锋说，他们专门来看望吴马良，本想缓解他的情绪，帮他打消疑虑，但他的状态非常轻松。

我市的造血干细胞采集者和捐献者有个微信群，只要有配对成功的，大家就会给予鼓励和赞扬，有时间的话大家还会到采集室为捐献者加油助威，这是约定俗成的“惯例”。

刘小华和王元锋说，他们希望用这个“惯例”，让捐献者放心捐献，让更多人了解造血干细胞采集，并参与其中，挽救更多生命。

善的鼓励

“宝宝加油，你最棒！你的人生才刚刚开始，叔叔希望你以后可以积极面对未来，要坚信以后越来越好，要坚信只要努力，没有什么是做不到的，祝福你能早日痊愈。”这是8月26日晚上吴马良专门为受捐患儿写的一封信。

当天，这封信和吴马良买的一套玩具，以及他捐赠的造血干细胞，被及时送往患儿治疗的医院，给患儿带去生的希望。

“我是一名军人，保卫祖国、保卫人民是我的职责和使命，小朋友能因我而活着，并且拥有健康的身体，是我的荣幸。”吴马良说，他想通过这种鼓励，让小朋友和他的家人放下心理负担，乐观生活。

“鼓励、信心和希望，是病患家庭在这个时候最需要的，相信吴马良信中充满正能量的话语能给他们带去巨大的力量，帮助患儿最终战胜病魔，获得新生。”市中心医院血液内科主任郭淑利说。（记者 申利超 通讯员 郭海燕 李战功 文/图）