洛阳市中小学今天正式开学

今天，我市中小学正式开学。昨日，多数学校组织了学生错峰分批报到及疫情防控演练。新学期开学，孩子们会遇到啥问题？校园疫情防控，与春季学期相比有啥变化？咱们一起去校园里看看！

开学啦，真开心

今天，我市中小学正式开学。昨日，多数学校组织了学生错峰分批报到及疫情防控演练。新学期开学，孩子们会遇到啥问题？校园疫情防控，与春季学期相比有啥变化？咱们一起去校园里看看！

现场：大玩偶迎接“小豆丁”

昨日8时许，《洛阳晚报》记者来到洛龙区行知小学时，该校一年级6个班的学生及家长，已在校门外两侧按照1米指示标志线排好队，等待入校。

“老师之前在微信群里发了具体要求，每个班的入校时间都不一样，一名学生可以有一名家长陪同，都必须戴口罩入校。”该校一(2)班学生陈可芯的爸爸陈超说，孩子之前上过学前班，很喜欢学校，开学演练前一晚激动得有点儿睡不着觉，还念叨着要早点儿叫她起床别迟到。为了给孩子准备早餐，他特意早起了半个小时。

“早上好，宝贝！来，搓搓小手，你真棒！”在老师的引导下，小朋友们依次伸出小手进行测体温、消毒。

迎接他们的，是两个可爱的米奇大玩偶“乐乐”和“陶陶”。在彩色气球、花朵造型的“迎新门”下，两个大玩偶不停地和孩子们打招呼。孩子们蹦蹦跳跳来到大玩偶旁，好奇地摸摸，与父母一起留下进入校园的最初印记。

“以往，我们还会举行新生走红毯等活动，今年简化了流程。”该校校长李丽娟说，为让新生更快地适应校园生活，学校为一年级的“小豆丁”们准备了“入学三宝”：一张心愿卡、一支铅笔和一根棒棒糖。“心愿卡代表了新学年新愿望，送铅笔是希望孩子们写好人生第一个字，棒棒糖是想让他们知道学习是一件甜甜的、快乐的事。”

除洛龙区行知小学外，高新区实验中学、市五中、涧西区实验小学、老城区敬事街小学、涧西区英语学校等学校，也以简单的开笔礼、入学礼、升旗仪式等，代替了往年的大型开学典礼，既给了孩子们满满的仪式感，又避免了人员聚集。

要求：患传染性疾病未治愈的师生暂缓返校

“新学期开学后，各中小学要严格按照《中小学校秋冬季新冠肺炎疫情防控技术方案(更新版)》(简称《方案》)的要求，结合春季开学工作情况，科学谋划秋季学期疫情防控工作。”市教育局体艺卫站相关负责人说。

《方案》要求，各中小学校应根据本地区疫情防控和学生来源特点，制订具体防控工作方案、应急处置预案和工作制度，主要包括：学校传染病疫情报告制度、晨午检制度、因病缺勤追踪登记制度、复课证明查验制度、健康管理制度、传染病防控健康教育制度、通风消毒制度、环境卫生检查制度、免疫预防接种查验制度等。

在校园管理方面，各中小学开学后将实行校园相对封闭式管理，校外无关人员一律不准入校，师生进校门一律核验身份、测体温；做好教师、后勤服务人员、学生的健康观察，对有发热、干咳等症状的人员，应督促其及时就医；患传染性疾病未治愈的教职员工、学生应暂缓返校，严禁带病上课、工作。

在疫情防控常态化的情况下，各中小学能开展户外体育活动吗？《方案》规定，各中小学可在落实疫情防控要求的前提下，组织一定规模的集体活动。在校期间，各中小学应引导学生不串座、不串班、不打闹，保持安全的社交距离。

此外，《方案》还要求各中小学要在教室、操场、厕所、食堂、宿舍等场所，配备足够的洗手设施并确保正常运行。师生们在餐前，便前便后，接触垃圾后，外出归来，使用体育器材、电脑等公用物品后，触摸眼口鼻等部位前，接触可疑污染物品后，均应洗手。

如何应对“开学综合征”？资深教师支招

除了疫情防控，新学期还有哪些要注意的问题？

在昨日的报到现场，记者发现有些“小豆丁”情绪不佳。“从暑假模式切换到校园模式，总有些孩子适应不了，可能是‘开学综合征’在作祟。”老城区敬事街小学有多年教学经验的班主任朱玉说。

每学期开学后，总有孩子在头几天出现晚上睡不着、做作业焦虑、爱发脾气、新环境不适应等情况，或做什么事都郁郁寡欢，提不起精神。该如何应对？朱玉建议从以下几点入手。

1.帮助孩子调整作息。可与孩子一起制订作息计划表，比如约定21时睡觉，即便睡不着也可以先躺到床上，看书、听音乐、讲故事；减少孩子的看屏幕时间，适当进行体育运动，回归正常饮食习惯。

2.和孩子聊聊小伙伴。不要经常说“开学了，要赶快收心，好好学习”之类的话，可与孩子聊聊开学后的注意事项，也可以讲讲班里许久未见的小伙伴发生了哪些变化、课间可以在一起玩等，让孩子怀着憧憬和希望回学校。

3.适当制造仪式感。和孩子一起包书皮、写名字、准备学习用品，让孩子感觉开学是一件崭新的、让人高兴的事，避免孩子在开学时就产生厌学情绪。(记者 焦琳/文 王振华/图)