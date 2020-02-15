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洛阳今天晴天到多云 气温18℃到31℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-01 08:00

昨天，洛城蓝天白云秋风送爽，好天气让人的心情也美美的 记者 张光辉 摄

　　昨天，西北风强力上线，把天空吹得湛蓝，加上阳光灿烂，让人感慨又是一年秋高气爽时。

　　“秋高气爽”这个词源自“诗圣”杜甫的《崔氏东山草堂》：“爱汝玉山草堂静，高秋爽气相鲜新。”意思是，最喜欢玉山草堂的幽静，秋天的时候空气清爽。经过时光的打磨，“高秋爽气”演变成“秋高气爽”，并有了专属含义——形容秋天晴空万里，天气凉爽。

　　一年四季，为啥只有秋天有如此鲜明的天气特征呢？气象专家说，“秋高气爽”可一分为二地进行解释。

　　先说“秋高”，秋日的天空总让人觉得高远，主要有以下几个原因：一是经过夏季雨的洗礼，空气中的颗粒物沉降效果明显，大气中的尘埃杂质微粒减少，提高了大气的透明度。二是夏季过后，副热带高压开始南撤，整个大气表现为下沉运动，故而少雨，容易出现晴朗的天气。

　　再说“气爽”，秋天空气清新、天气凉爽，主要原因有两个：一是白天晴空万里，夜晚的天空也无云层遮盖，地面的热量可以自由散放，再加上日渐短夜渐长，白天地面吸收的热量少于夜晚散放的热量，此时地温下降，却始凉未寒。二是秋季处在高气压控制下，人们呼吸不费劲儿，自然有神清气爽的感觉。

　　根据最新气象资料分析，短期内受冷空气扩散及高空西北气流的共同影响，洛阳以晴好天气为主，风力较大，预计今天全区晴天到多云，西北风4级左右，气温18℃到31℃；明天全区晴天间多云，西北风4级到5级，气温19℃到31℃。

　　秋季早晚和中午温差较大，有些地方有“早上凉飕飕，中午热死牛”的说法，晚报提醒您，早起出门记得穿件外套，小心别感冒。（记者 牛鹏远 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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