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首个执裁中超联赛的洛阳裁判出色完成首秀
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-31 21:07

　　8月29日晚，在中超联赛大连赛区，山东鲁能队与大连人队的比赛正紧张进行。绿茵场边，一名身材高大的裁判员或快速奔跑、或在角球区驻足，紧盯赛场内的一举一动，对越位、出界、犯规等做出一次次清晰准确的判罚……

　　这名裁判员名叫刘星，是首个登上中超联赛赛场的洛阳裁判。当晚，他以稳定准确的判罚，出色地完成了个人在中超联赛上的首秀，并获得双方球队的认可。8月31日，记者与远在大连赛区的刘星取得联系，带您了解这位洛阳优秀裁判员的成长足迹。

　　酷爱足球的他，长大成了足球裁判

　　刘星今年39岁，是一名中共党员。他自幼酷爱足球，并在中学时代入选校队。高中时期他以足球特长专项考入西安体育学院，后在河南大学体育学院获得硕士学位，目前在洛阳市第五十六中学担任体育教师。

　　“自幼与足球相伴，成年后从事自己热爱的足球事业，我感到很幸运。”刘星说，2002年他还是一名在校生的时候就开始学习裁判员知识，此后陆续考取一级足球裁判、国家级足球裁判资格。2008年至今，他先后执裁全国青少年足球比赛、全国足球乙级联赛、全国足球甲级联赛，并于2019年获得中国足协甲级联赛最佳裁判“金旗奖”。因为出色的执裁水平，他成功晋升成为中超联赛裁判员。

　　除了参加国内重大足球赛事，刘星在洛阳市还担任市运会、市足协相关比赛以及洛阳市校园足球比赛的裁判长工作，带领洛阳年轻裁判共同学习、进步。

　　“好裁判要腿到、眼到、手到、哨到”

　　“一名合格的足球裁判员，必须做到‘腿到、眼到、手到、哨到’，在高强度运动中保持清醒的头脑和敏锐的洞察力。”刘星说。作为国内顶级足球赛事，随着一批世界级足球运动员的加盟，中超联赛的竞技水平与日俱增。这些速度快、技战术素养高的外援，在提升比赛观赏性的同时，也极大考验着裁判员的体能、心理和临场执裁的能力。“一方进攻被阻，另一方能在20多秒内完成一波反击。”刘星说，裁判员刚跑至一方罚球区，就得立刻掉头往回跑，确保到达相应区域。这样的加速往返跑，一场下来至少10公里远，是个不小的挑战。

　　多年来，刘星每天都坚持晨跑。为了适应中超联赛的强度，他从去年年底至今，每天给自己加码，强化体能训练，以良好的状态接受全国球迷的检阅。

　　“好裁判需不断学习总结，提升专业水平。”刘星说，参加完每场比赛后，他们都要复盘每个判罚的细节，从中吸取经验教训，结合判罚规则，不断总结提升水平。近年来，他还每天坚持学习英语，提升与外教、外援的沟通交流能力，确保每个判罚的准确与公平，保证比赛的顺畅与观赏性。

　　从事裁判工作十几年，参加了近600场比赛，不管是数万人座无虚席的职业赛场，还是青少年比赛和市级业余比赛，刘星都认真吹好每一声哨子，打好每一个旗语。他说，这么做是出于对“球场法官”这一身份的敬畏，更是源于对足球运动发自心底的热爱。

　　要为洛阳足球发展培养更多人才

　　“咱洛阳足球底蕴厚重，尤其近两年，校园足球发展势头良好。”刘星说。近年来，洛阳出台了《洛阳市足球改革发展实施方案》，明确了青少年足球发展的相关路径。洛阳还跻身全国青少年校园足球改革试验区，拥有国家校园足球特色学校235所，学生人数达到3.2万人。

　　作为一名中学体育教师，刘星积极利用专项特长，指导学生开展科学训练。同时，作为洛阳市校园足球赛事的裁判长，他每年都会在“市长杯”、“校长杯”“新锐赛”等各级足球赛事上争当宣传员，推动足球进校园，让更多孩子爱上足球运动。

　　“足球是一项兼具观赏性与竞技性的运动，讲究规则与规范。而优秀的裁判员队伍则是其健康发展的重要保障。”刘星说。这些年，他经常义务参加有关部门组织的培训工作，对年轻教师开展专业指导，为洛阳裁判员队伍不断注入新鲜血液。面对未来，刘星表示，洛阳给了他实现梦想的舞台，他要倾尽所能，为洛阳足球的发展培养更多优秀人才。（洛报融媒记者 孟山）（图片由受访者提供）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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