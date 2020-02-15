总投资33.4亿元！汝阳县13个重大项目集中开工

西泰山生态旅游风景区将创建5A级景区，汝阳县博物馆开工建设……洛报融媒记者今日从汝阳县2020年第三季度重大项目集中开工仪式上了解到，汝阳县13个项目集中开工。

西泰山生态旅游风景区将创建5A级景区，汝阳县博物馆开工建设……洛报融媒记者今日从汝阳县2020年第三季度重大项目集中开工仪式上了解到，汝阳县13个项目集中开工。

此次集中开工项目共13个，总投资33.4亿元，年度计划投资11.5亿元。涵盖先进制造业、城建及基础设施、高效农业和民生保障等多个领域。其中亿元以上重大产业项目6个，分别是：总投资15亿元的鸿路钢构二期项目、总投资3.7亿元的西泰山生态旅游风景区5A级创建项目、总投资6亿元的汝阳县产业集聚区基础设施建设项目、总投资5亿元的汝阳县博物馆等综合场馆建设项目、总投资4.2亿元的河南六建路桥科技有限公司市政PC构件项目、总投资1.2亿元的汝阳县前坪水库供水工程。

千万元以上项目7个，分别是：总投资2000万元的恐龙谷兰亭民宿小镇项目、总投资6000万元的小店镇鳄鱼生态养殖观光园项目、总投资2000万元的十八盘乡养殖基地项目、总投资6000万元的汝阳县漫流桥建设项目、总投资2000万元的云梦湖公园建设工程、总投资5000万元的西城区水源地建设项目、总投资2000万元的易地扶贫搬迁后续产业发展项目。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 吴会菊）