洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

总投资33.4亿元！汝阳县13个重大项目集中开工
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-31 21:07

　　西泰山生态旅游风景区将创建5A级景区，汝阳县博物馆开工建设……洛报融媒记者今日从汝阳县2020年第三季度重大项目集中开工仪式上了解到，汝阳县13个项目集中开工。

　　此次集中开工项目共13个，总投资33.4亿元，年度计划投资11.5亿元。涵盖先进制造业、城建及基础设施、高效农业和民生保障等多个领域。其中亿元以上重大产业项目6个，分别是：总投资15亿元的鸿路钢构二期项目、总投资3.7亿元的西泰山生态旅游风景区5A级创建项目、总投资6亿元的汝阳县产业集聚区基础设施建设项目、总投资5亿元的汝阳县博物馆等综合场馆建设项目、总投资4.2亿元的河南六建路桥科技有限公司市政PC构件项目、总投资1.2亿元的汝阳县前坪水库供水工程。

　　千万元以上项目7个，分别是：总投资2000万元的恐龙谷兰亭民宿小镇项目、总投资6000万元的小店镇鳄鱼生态养殖观光园项目、总投资2000万元的十八盘乡养殖基地项目、总投资6000万元的汝阳县漫流桥建设项目、总投资2000万元的云梦湖公园建设工程、总投资5000万元的西城区水源地建设项目、总投资2000万元的易地扶贫搬迁后续产业发展项目。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 吴会菊）
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·酒量多大、烟龄多久 得在手术麻醉前跟医生说
  • ·上了年纪总睡不好？睡前试试这4个动作
  • ·吃降压药效果不好 原是焦虑情绪作怪
    		•
    在东山底村嗅到时间的味道
    在东山底村嗅到时间的味道
    在东山底村嗅到时间的味道
        洛阳，有很多进入《中国传统古村落名录》的古村。这些村子历史悠久、民风淳朴、乡愁浓重。今天，记者就带大...
  • ·孟津一日游，眼福、口福都“管饱”
  • ·初秋的假日，休闲宜阳承包了
  • ·朱樱湖、古仓街、大北门……找个凉快天 城东转一圈
    		•
    		 
    新闻排行
  • 加强交通基础设施建设 构建以洛阳为中...
  • 明日起，洛阳市区路内泊位全面开启智...
  • 明日，洛阳新开通两条公交线路 ，快看...
  • 恭喜！洛阳4名考生考入北大
  • 市公安局交警支队施划更新道路标线 营...
  • 李亚主持召开市委常委会会议 专题研究...
  • 客车上16名乘客没系安全带 被民警教育...
  • 智力障碍男子在外流浪10年 见到母亲时...
  • 洛阳市第六届全国文明村镇推荐名单公示
  • “我是小学生啦”！今日，一年级萌娃...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月28日
  • · 凤翔山庄真的要关门了吗？充值卡怎么退
    • 精彩图片
    汝阳县：孵化小鸡致富 ...
    孙石路上跨丝路大道立...
    古都新生活 全民来健身...
    洛河市区段：生态美景...
    精彩热帖

    莲花公园游

    占高枝

    收获

    舞姿翩翩
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605