洛阳“出彩新人说”活动今天决赛 看看谁得了一等奖

今日下午，由洛阳市委宣传部、市总工会主办的以“决胜小康 奋斗有我”为主题的“出彩新人说”宣传教育活动决赛在洛阳广播电视台2号演播厅举行。

今日下午，由洛阳市委宣传部、市总工会主办的以“决胜小康 奋斗有我”为主题的“出彩新人说”宣传教育活动决赛在洛阳广播电视台2号演播厅举行。

进入决赛环节的19名选手依次登场，声情并茂讲述了发生在河洛大地的出彩故事和生动实践。经过激烈角逐，来自河科大一附院的2号选手赵莹、来自市中心医院的15号选手郭易凡获得一等奖。

洛阳市委宣传部有关负责人表示，此次活动旨在引导广大党员干部群众特别是青少年围绕学习工作生活实际，讲出彩故事、发出彩声音、展出彩新风、做出彩新人，共同凝聚起决胜全面小康、决战脱贫攻坚、加快洛阳副中心城市建设的磅礴力量。（洛报融媒记者 孙自豪 摄影报道）