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学校集体配餐、校园餐桌节约、周边食品经营……这些内容和秋季开学有关
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-31 19:59

　　秋季开学在即，今日记者从洛阳市市场监管局获悉，该局联合市教育局印发《关于做好2020年秋冬季学校食品安全工作的通知》(以下简称通知)，进一步加强开学季学校食品安全工作，切实维护广大师生在校饮食安全和身体健康。

　　通知强调，学校、学生集体用餐配送单位和校园及周边食品经营者要完善落实各项食品安全制度，规范加工制作行为，严格餐饮具清洗消毒，严控配送过程安全风险，严禁经营、加工、使用过期变质等不符合食品安全标准的食品及禁止学校食堂加工制作的食品。采取有效措施确保食品加工制作用水和师生生活饮用水水源(含备用水源)安全，并及时更新轮换各类容器内存放的备用水，保障师生用水安全。

　　深入推进“互联网+明厨亮灶”，鼓励学校积极公开食品安全信息，主动接受学生家长和社会各界的监督。各相关单位要督促学校和供餐单位以各类场所清洁消毒、设施设备清洁检修、餐饮具清洗消毒、库存食品清理、从业人员健康管理等为重点，扎实做好开学前准备工作，确保开学当天顺利、安全开餐；严格落实校领导陪餐、食品安全自查等制度，强化食品安全管理，定期检查学校食堂、校内食品经营者和校外供餐单位食品安全状况，及时发现并消除风险隐患；按照疫情防控要求，科学组织学生就餐。

　　开展军训的学校，要根据学生体质、天气等因素，合理控制训练强度，有针对性地开展安全教育，防止学生因中暑、过多食用冷饮或直接饮用自来水、井水等造成胃肠功能不适；对出现身体不适等情况的，要及时组织对症治疗和心理疏导，避免引发心因性群体性事件。

　　通知指出，全市学校要在保证食品安全的同时，突出抓好校园餐桌节约的教育管理，可采取设置监督引导岗位、张贴倡导节约海报、播放抵制浪费视频等方式大力提倡“厉行节约、反对浪费”的校园风尚，营造浪费可耻、节约为荣的氛围，开展“光盘行动”，切实强化学生节俭意识和节约习惯，培养学生勤俭节约的良好美德。

　　加大对学校食堂、校园及周边食品经营者和供餐单位的监督检查力度。据悉，各级市场监管部门和教育部门将在秋季开学后对全市学校进行全面排查、检查，对食品安全专项检查问题整改不到位、食品安全状况较差、校领导陪餐和食品安全自查等制度落实走过场的单位，列为重点监管对象，增加检查频次，对检查中发现的违法违规行为，坚决依法从严惩处。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 陈翔)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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