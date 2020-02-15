开学季，洛阳疾控专家送来“防疫第一课”

进入9月，洛阳中小学和各大中专院校陆续开学。开学后还需要戴口罩吗？进入秋季，个人防护有哪些注意事项？针对大家关心的问题，洛阳市疾控中心专家给出了几条小建议，开学季，咱们一起来上好“防疫第一课”。

进入9月，洛阳中小学和各大中专院校陆续开学。开学后还需要戴口罩吗？进入秋季，个人防护有哪些注意事项？针对大家关心的问题，洛阳市疾控中心专家给出了几条小建议，开学季，咱们一起来上好“防疫第一课”——

随身携带至少两个口罩

目前洛阳全市均属于低风险区域，按照有关防疫要求，在户外、公园等场所已无须戴口罩，但洛阳市疾控中心传染病预防控制所所长朱鑫表示，要守住来之不易的疫情防控成果，防控依旧不能松劲。

“目前，在校园内的学生和授课教师无须戴口罩，但最好随身携带至少两个口罩备用。”朱鑫说，大多数情况下，准备一次性医用口罩或一次性医用外科口罩即可，如果出现人员密集的情况，可以及时使用。

朱鑫还提醒，如果是住校的学生，每次返校前要备足一定量的口罩、体温计、洗手液及消毒用品。对于孩子们平时接触频繁的文具，也可以用酒精棉球定期擦拭，进行消毒。

尽量做到家庭、学校“两点一线”

朱鑫建议，开学后，孩子们尽量做到家庭、学校“两点一线”，避免不必要外出活动，最好采取步行、骑自行车或乘坐私家车等方式上下学。如果要乘坐公共交通工具或校车，一定要注意做好个人防护，在车上尽量不与他人交谈并保持合理间距，途中尽量避免用手触摸公共交通工具上的物品。

家长也要注意，接送孩子上下学时，请止步校门口，等待时不要扎堆儿，尽量避免聚集、交谈。

不要带病上课

“进入秋季，早晚温差变大，家长要注意孩子饮食起居，尽量远离疾病。”朱鑫说，如果孩子身体出现不适，一定要及时就医，不要带病上课，以免引发交叉感染。

随着天气逐渐转凉，干燥、低温给一些病原微生物的生存提供了条件，人群聚集的环境下就会更有利于病原微生物的传播，所以秋冬季节是一些呼吸道传染病的高发季节，常见的有流感、麻疹、风疹、水痘、肺结核、流行性腮腺炎、流行性脑脊髓膜炎等传染病，还有一些肠道传染病比如轮状病毒、诺如病毒引起的腹泻。对此，朱鑫建议大家牢记“勤洗手、常通风、晒衣被、吃熟食、喝开水”几个关键词，养成良好的生活卫生习惯，避免生病。

错峰就餐，保持距离

对于寄宿制中小学和大中专院校，朱鑫建议，仍要坚持错峰就餐，而且，同学们在排队时注意保持距离，就餐时尽量减少交谈。

此外，朱鑫还建议，外来人员最好不要进入学生宿舍，学生在宿舍区也不要聚集、频繁串门；宿舍要保持勤通风、勤打扫，厕所要保持清洁卫生，洗手设施要能正常使用；学校要做好垃圾清运和课桌椅、楼梯扶手、门把手、讲台、电梯按钮等公共区域消毒。（洛报融媒记者 智慧）