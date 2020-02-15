“洛快办”APP“电子社保卡”上线 申领及用卡攻略看这里

就医买药、出门办事没带实体社保卡怎么办？别慌，“洛快办”APP“电子社保卡”已正式上线。洛报融媒记者今日从洛阳市政务服务与大数据管理局了解到，洛阳市居民可通过“洛快办”APP申领电子社保卡，将来，去医院看病、去药店买药只需手机扫描二维码即可。

就医买药、出门办事没带实体社保卡怎么办？别慌，“洛快办”APP“电子社保卡”已正式上线。洛报融媒记者今日从洛阳市政务服务与大数据管理局了解到，洛阳市居民可通过“洛快办”APP申领电子社保卡，将来，去医院看病、去药店买药只需手机扫描二维码即可。

申领洛快办电子社保卡步骤

1.注册登录“洛快办”APP，已注册的直接登录输入手机和密码即可。

2.点击服务，在便民服务中进入“电子社保卡”，进行申领。

●选择电子社保卡之后，进入领取界面，阅读《电子社保卡用户协议》，无异议，勾选阅读并同意勾选框，点击下一步。

●进入认证页面，勾选阅读并同意《人脸识别认证服务须知》，点击下一步；此时弹出是否允许使用摄像头，选择允许，按照提示进行人脸识别，认证成功后点击下一步，设置密码。

电子社保卡密码的设置与使用

1.密码设置成功后，电子社保卡申领成功。点击立即使用，进入电子社保卡设置页面，即可进行设置。

2.在电子社保卡页面选择用卡，即可办理所要办理的事项。点击二维码即可展示结算二维码。

3.其他社保服务

在电子社保卡页面可以查询社保卡的基本信息；可以挂失社保卡和解除挂失。目前制卡进度查询正在建设中，预计本周完成。

需要提醒的是，目前仅支持手机扫描二维码下载安卓版“洛快办”APP，暂不支持苹果手机下载。

延伸阅读

电子社保卡是社保卡线上应用的有效电子凭证，与实体社保卡一一对应、唯一映射，由全国社保卡平台统一签发，人力资源社会保障部统一管理。与实体社保卡一样，电子社保卡全国统一、全国通用，具有身份凭证、信息记录、自助查询、医保结算、缴费及待遇领取、金融支付等功能。（洛报融媒记者 赵硕 文/图）