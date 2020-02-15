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明日，洛阳新开通两条公交线路 ，快看是否经过你家？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-31 13:26

　　今日，记者从市公交集团获悉：明日(9月1日)，我市将新开通两条公交线路，分别为谷水西发往高铁龙门站的207路和南苑路南昌路口发往王城广场南的便民2号专线。

　　●207路

　　市公交集团相关工作人员介绍，该线路开通后可更好满足九都西路沿线群众前往市民之家、高铁龙门站的出行需求。

　　线路走向：该线路从谷水西发车，走广文路、中州西路、郑州路、西苑路、龙鳞路、九都路、珠江路、滨河北路、上阳路、丽春东路、王城大道、开元大道、永泰街到达高铁龙门站。回程与去程线路一致。

　　首末班时间：谷水西6:00　19:00，高铁龙门站7:20　20:20。

　　票价：1.5元/人次，支持移动支付和使用各类IC卡。

　　●便民2号专线

　　市公交集团相关工作人员介绍，该线路从南苑路南昌路口发往王城广场南，是继天城一品便民专线后，我市开通的第二条便民专线。

　　该线路开通后，滨河南路沿线半岛明珠、中和湾等小区居民的出行将更为便利。

　　线路走向：该线路去程从南苑路南昌路口发车，走南苑路、南昌路、西苑桥、滨河南路、牡丹桥、解放路、凯旋路、八一路、中州路到达王城广场南，回程从王城广场南发车，走人民西路、凯旋路、解放路，后恢复与去程线路一致。

　　首末班时间：南苑路南昌路口6:30　19:00，王城广场南7:00　19:35。

　　票价：1元/人次，支持移动支付和使用各类IC卡。

　　(洛报融媒记者 郭飞飞 通讯员 赵承)
[ 责任编辑：崔利利]
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