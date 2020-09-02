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越夜越美丽！洛阳7大夜跑路线等您来打卡

　　都市生活节奏快，对上班族来说，一整天的状态可以用两个字来形容，就是久坐。长期久坐不运动其实是会给身体带来危害的，但是平常上班又很忙，根本就没有时间锻炼。所以，在下班以后叫上几个小伙伴出去夜跑是一个很不错的选择哦！

　　晚上适量的运动不仅有助于睡眠，还能促进肠胃运动，帮助一天食物的消化。对于妹纸们来说晚上运动流汗有助于排毒减肥，重点是不用担心会被晒伤哦!下面小编就为大家推荐几处洛阳适合夜跑的地方，你值得拥有！

　　推荐一：开元湖

　　开元湖是一个人工湖，湖畔是洛阳市政商业中心，湖中有“亚洲第一大音乐喷泉”。开元湖东西长576米，南北长312米。夜晚，开元湖周边灯火璀璨，溜达休闲的人悠然自得，对于生活在新区的朋友们来说，绕着开元湖来夜跑绝对是你的不二之选。

　　地址：开元大道南侧，展览路中段

　　小贴士：围绕开元湖周边跑一圈大约为2.3公里。开元湖音乐喷泉表演时人流量会比较大，所以小编建议夜跑的小伙伴避开人流高峰哦！

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来源： 洛阳网    2020-09-02 10:49 [ 责任编辑： 崔利利 ] 返回洛阳网首页>>
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