郭向阳资助的贫困学子考上国科大研究生

27日下午，新安县惠安小区张长卫的出租房里因为一群特殊的访客显得格外热闹——几名身穿蓝色工装的加油站员工满脸喜悦，大家争相传看一张来自中国科学院大学的研究生录取通知书。

27日下午，新安县惠安小区张长卫的出租房里因为一群特殊的访客显得格外热闹——几名身穿蓝色工装的加油站员工满脸喜悦，大家争相传看一张来自中国科学院大学的研究生录取通知书。

通知书的主人叫张晶，是张长卫的大女儿。得知张晶顺利考上研究生，该县平源加油站负责人郭向阳便委托员工来到张晶家。

“郭总今天下乡了，他特地嘱咐我们，一定要把他的心意带到。”他们把2000元资助金交给张晶，并嘱咐道：“入校后好好学习，我们等你汇报好成绩！”

这并非他们首次来访。

去年9月，在县城租房做外卖的张长卫接到二女儿的大学录取通知书，一时间又喜又愁：大女儿正读大学，二女儿又考上大学，学费问题让这个贫困的家庭一筹莫展。正在外地处理业务的郭向阳获悉此事后，立即委托员工来到张长卫家，送来5000元资助金、中秋月饼等慰问品。感动不已的张长卫左思右想，连夜请人做了一面锦旗，送到了加油站。

送锦旗的那一刻，张晶对郭向阳深深鞠了一躬，感谢的话到了嘴边，却没说出口。

今年3月，一直牵挂着张长卫一家的郭向阳，又带领员工来到张家探望。

看到妹妹张格格在家专注上网课，姐姐张晶也在努力备战研究生复试，郭向阳露出了欣慰的笑容。临走时，他拿出2000元慰问金，这一次，张长卫再三推辞，不肯收下。

“我年轻时因为家庭困难，不得已中断学业。你们一定要好好学习，不要像我一样，吃尽了没文化的苦！”郭向阳语重心长地对两姐妹说。最终，在郭向阳的一再坚持下，张长卫双手接下了钱。张晶和妹妹双眼含泪，走上前对郭向阳鞠了一躬。

5月下旬，研究生复试成绩公布，张晶收到了录取短信，这个贫困的家庭沸腾了！8月初，录取通知书刚到的第二天，张长卫一早便买好水果，带上女儿一起到加油站“报喜”。（记者 孟山 通讯员 高月）