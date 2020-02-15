洛阳市第六届全国文明村镇推荐名单公示

根据河南省文明办通知精神，经自愿申报、基层推荐、综合考评、会议研究，拟推荐孟津县会盟镇等7个村镇为第六届全国文明村镇。
根据河南省文明办通知精神，经自愿申报、基层推荐、综合考评、会议研究，拟推荐孟津县会盟镇等7个村镇为第六届全国文明村镇。
现将推荐名单予以公示，公示期为5天(2020年8月30日至2020年9月3日)。如有异议，请以书面形式，并署真实姓名和联系地址，于2020年9月3日前邮寄或直接送至洛阳市文明办(直接送达的以送达日期为准，邮寄的以邮戳为准)。群众如实反映拟推荐对象的有关问题受法律保护。
地址：洛阳市洛龙区政和路16号
洛阳市委宣传部103室
邮政编码：471000
联系电话：0379-63910889
拟推荐名单公示如下：
全国文明乡镇：
孟津县会盟镇
全国文明村：
1.栾川县潭头镇拨云岭村
2.孟津县朝阳镇卫坡村
3.嵩县饭坡镇曲里村
4.新安县南李村镇懈寺村
5.宜阳县香鹿山镇赵老屯村
6.洛宁县长水镇长水村
洛阳市文明办
2020年8月30日
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605