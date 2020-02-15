洛阳市第六届全国文明村镇推荐名单公示

根据河南省文明办通知精神，经自愿申报、基层推荐、综合考评、会议研究，拟推荐孟津县会盟镇等7个村镇为第六届全国文明村镇。 根据河南省文明办通知精神，经自愿申报、基层推荐、综合考评、会议研究，拟推荐孟津县会盟镇等7个村镇为第六届全国文明村镇。 现将推荐名单予以公示，公示期为5天(2020年8月30日至2020年9月3日)。如有异议，请以书面形式，并署真实姓名和联系地址，于2020年9月3日前邮寄或直接送至洛阳市文明办(直接送达的以送达日期为准，邮寄的以邮戳为准)。群众如实反映拟推荐对象的有关问题受法律保护。 地址：洛阳市洛龙区政和路16号 洛阳市委宣传部103室 邮政编码：471000 联系电话：0379-63910889 拟推荐名单公示如下： 全国文明乡镇： 孟津县会盟镇 全国文明村： 1.栾川县潭头镇拨云岭村 2.孟津县朝阳镇卫坡村 3.嵩县饭坡镇曲里村 4.新安县南李村镇懈寺村 5.宜阳县香鹿山镇赵老屯村 6.洛宁县长水镇长水村 洛阳市文明办 2020年8月30日