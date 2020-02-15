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新基建·5G场景应用高峰论坛在洛阳举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-31 08:28

　　28日，新基建·5G场景应用高峰论坛在我市举行。

　　本次论坛由市工信局、老城区主办，深圳中兴网信科技有限公司、吉林省金冠电气股份有限公司承办。论坛采用主题演讲、圆桌论坛等形式，以新基建和5G场景应用建设为主线，吸引了新基建领域相关企业参加，促进跨界融合、互补，为我市数字城市建设增添新动能。

　　论坛中，金冠股份与中兴网信签署战略合作协议，老城区政府、古都发展集团与中兴网信、中企云链举行共建5G数字示范城市启动仪式，开启了老城区在全市数字城市建设方面的先行之路。

　　近年，我市以智能化为引领实施“三大改造”，推动产业向高端化、绿色化、智能化、融合化发展；围绕培育壮大数字经济等新兴产业，推进人工智能、大数据、区块链等技术创新与产业应用；谋划建设了大数据产业园、格力智能制造产业园等六大产业园区。截至目前，全市累计建成5G基站3322个，在全省率先实现5G中心城区连续覆盖和县城建成区基本覆盖，5G用户数量近50万个。

　　市委常委、市政府党组成员魏建平参加活动。(记者 李冰 通讯员 乔永峰 王亚杰)
[ 责任编辑：崔利利]
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