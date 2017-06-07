张勤英：带领群众致富 巾帼不让须眉

“勤英这闺女好着呢，她放下家里的生意不做，回村里为俺们谋福利。”“张支书是石井镇唯一的女村支书，干劲一点儿不输。”……在新安县石井镇，山沃村党支部书记张勤英受到群众争相夸奖。

“勤英这闺女好着呢，她放下家里的生意不做，回村里为俺们谋福利。”“张支书是石井镇唯一的女村支书，干劲一点儿不输。”……在新安县石井镇，山沃村党支部书记张勤英受到群众争相夸奖。

张勤英今年50岁，渑池人，1990年嫁入山沃村，婚后和丈夫一起在义马做生意，日子过得红红火火。

山沃村位于石井镇西部，四面环山，南接龙潭大峡谷景区。明清时期，山沃村曾是洛阳至山西垣曲老城的交通要道，然而随着时代发展，历史上的交通要道变得交通不便。

“一到下雨天，村里的土路泥泞不堪，村民叫苦不迭。”山沃村村委会主任陈建卫告诉记者，村民种地靠天吃饭，增收困难。2014年，该村被认定为省级贫困村，村里有51户152名贫困人口。

想改变山沃村的状况，怎么办？大家想到了在外经商的张勤英。陈建卫说：“张勤英是个热心人，她不仅善于做生意，还孝敬公婆，心系家乡，经常给村里困难群众捐款，大家都觉得她靠得住！”

就这样，2014年10月，张勤英被村民一致推选为村党支部书记。

要想富，先修路。2015年冬天，张勤英垫资近30万元，修通了从红孩儿寺到山沃村的水泥路。之后，她又忙着为村民找财路。2016年4月，张勤英结识了山东青岛一名从事毛绒玩具贸易的女客商。“毛绒玩具加工属于劳动密集型产业，山沃村和周边村子有富余劳动力，要是能在村里设厂，让村民在家门口就业，那该多好。”张勤英这么想着，多次到青岛拜访，邀请对方来山沃村考察。

2016年6月，东方蓝毛绒玩具加工厂在山沃村破土动工，成为该村第一个招商引资落地项目，解决了当地近200人的就业问题。2018年，玩具加工厂搬迁到石井镇易地搬迁安置点龙山小区附近，吸纳了龙山小区30多户贫困户就业。

就在准备带领村民大干一场的时候，张勤英却生了病，检查后被确诊为乳腺癌。

为村里的发展着急，她很多时候忙得顾不上吃饭，身体很疲惫，患病后，亲人、朋友劝她辞任村支书，在家安心养病。张勤英却不肯向命运低头：“我是共产党员，还没有完成带领群众致富的任务，不能当逃兵。”

完成手术后不到半年，张勤英就毅然重返工作岗位。在她的带领下，山沃村2018年实现脱贫摘帽，目前村里仅余1户贫困户，今年将实现脱贫。

记者日前来到山沃村的玩具加工厂，在宽敞明亮的生产车间内，村民正有条不紊地进行裁剪、缝纫、充棉、缝口，小猪、小牛、熊猫、情侣鸭等玩具模样可爱。“我年龄大了，手脚不如年轻人利索，在家门口上班，还能按月领工资，我很满足。”60多岁的李小豆边为玩具缝口边说，她一个上午能完成三四百个毛绒玩具的缝口，一个月能挣2000元左右。

眼下，张勤英又为山沃村找到了新的发展方向——借着被列入河南省传统村落名录的东风，依托紧靠龙潭大峡谷的地理优势，将山沃村打造成一个集休闲、娱乐、民宿于一体的特色山村。（记者 余子愚 通讯员 高延伟 耿彦君）