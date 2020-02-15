1937年至1942年，洛阳各校进步师生积极宣传抗日主张（铭记抗战历史 弘扬民族精神 回望洛阳抗战烽火）

“陕北有个陕公，洛阳有个洛中。”这是抗日战争时期，豫西人民对河南省立洛阳初级中学(今洛阳市第一高级中学，简称洛中)的盛情赞誉。从1937年至1942年，该校有300多名学生被输送到抗日根据地，为革命增添新鲜血液。

“陕北有个陕公，洛阳有个洛中。”这是抗日战争时期，豫西人民对河南省立洛阳初级中学(今洛阳市第一高级中学，简称洛中)的盛情赞誉。从1937年至1942年，该校有300多名学生被输送到抗日根据地，为革命增添新鲜血液。

1935年秋，河南省立洛阳第八中学和河南省立洛阳第三女子中学合并成洛中，校长是周勤学(女，字筱沛)。从北平女师大毕业的她，聘请了一批思想进步的教师和共产党员教师到校任教。她致力于改革旧的教育制度，提倡使用白话文，宣传男女平等，鼓励学生参加社会活动、关心国家大事。

“一二·九”运动在北平爆发后，洛中的进步教师给学生读报，宣传爱国思想，号召同学们积极投身到这一运动中去。

1935年12月下旬，北平学生的呼吁书等宣传品寄到洛中，大家情绪激昂，纷纷表示要声援北平爱国学生运动，进行请愿游行。当时的河南省立洛阳第四师范学校的进步师生也决定，进行请愿游行。12月28日清晨，3000余名洛阳学生上街游行，沿途散发传单，宣传抗日救亡。

市委党校党史党建教研部主任、副教授王洲说，这是洛阳历史上规模较大的一次学生爱国运动，此后阅读进步书刊的学生多了起来，一大批思想进步的学生骨干涌现出来。

洛阳市第一高级中学党委办公室工作人员王延水介绍，1936年，经上级批准，中共豫西临时工作委员会在洛中成立，同年，中共洛中党支部成立。1937年9月，中共豫西临时工作委员会改为豫西特委，同时中共洛阳县委成立。

中共洛阳县委积极在学校师生中宣传党的方针、政策及抗日民族统一战线，开展抗日救亡活动。中共洛中党支部在周筱沛的支持下，举行了一系列宣传进步思想的活动。

1937年秋，中共洛中党支部组织了抗日救亡宣传队，有近80人参加。宣传队深入到白马寺、关林和偃师、新安、孟津等十几个县巡回演出，宣传共产党的抗日主张和八路军、新四军的战绩。

市委党史研究室相关负责人说，抗战时期，洛阳的进步师生为民族大义鼓与呼，他们极大地唤起了洛阳各界的抗日爱国热情，为各界轰轰烈烈的抗日救亡运动播下火种。

例如，1937年秋，复旦中学组织抗日救亡工作团，排练了《逃难到洛阳》《上海之战》等剧目，还到关林、谷水及孟津等地宣传演出，受到群众热烈欢迎。

从1937年至1942年，洛中有300多名学生被输送到抗日根据地，为革命增添了新鲜血液。复旦中学和河南省立洛阳第四师范学校等都为八路军、新四军输送了革命力量。(记者 李砺瑾)