孟津打铁花、王记烧鸡制作技艺等项目入选第五批市级非遗项目名录

近日，我市印发《关于公布第五批洛阳市非物质文化遗产代表性项目名录的通知》，公布第五批市级非遗项目64个、扩展项目21个，涉及民间文学，传统美术，传统音乐，传统舞蹈，传统戏剧，曲艺，传统体育、游艺与杂技，传统技艺，传统医药，民俗等类别。

绘制闵敏

近日，我市印发《关于公布第五批洛阳市非物质文化遗产代表性项目名录的通知》，公布第五批市级非遗项目64个、扩展项目21个，涉及民间文学，传统美术，传统音乐，传统舞蹈，传统戏剧，曲艺，传统体育、游艺与杂技，传统技艺，传统医药，民俗等类别。

截至目前，我市有8个国家级非遗项目，分别为河图洛书传说、河洛大鼓、灯彩(洛阳宫灯)、唐三彩烧制技艺、真不同洛阳水席制作技艺、中医正骨(平乐郭氏正骨法)、民间信俗(关公信俗)、洛阳牡丹花会，还有62个省级非遗项目、240个市级非遗项目及731个县级非遗项目。另外，我市有国家级非遗项目传承人8名、省级传承人67名、市级传承人205名、县级传承人400余名，初步建立起国家、省、市、县四级名录保护体系。(记者 李冰 通讯员 栾海宁)