李亚主持召开市委常委会会议 专题研究文明城市创建工作

28日，市委书记李亚主持召开市委常委会会议，学习贯彻习近平总书记关于精神文明建设的重要论述，专题听取我市文明城市创建进展情况汇报，坚持问题导向，对做好下一步工作提出要求。

28日，市委书记李亚主持召开市委常委会会议，学习贯彻习近平总书记关于精神文明建设的重要论述，专题听取我市文明城市创建进展情况汇报，坚持问题导向，对做好下一步工作提出要求。

会议指出，文明城市是被人们最广泛认同的一块金字招牌，也是一座城市发展活力、形象魅力、综合实力的集中体现。近年我市持续开展文明城市创建提升工作，取得了显著成效，但对标先进仍有一定差距。各级各部门要进一步提升认识，提高标准，增强压力动力，正视问题差距，补齐短板弱项，坚持常态化疫情防控条件下的创建工作标准和机制，推动文明城市创建工作常态长效。要坚持创建为民，力戒形式主义，把惠民利民作为文明城市创建的出发点、落脚点，深入群众问计问效，把近年着力推进的各项惠民品牌彰显出来，真正让人民群众在文明城市创建中得到更多实惠，不断提高群众获得感满意度。

会议强调，要坚持以改促创、以建促创、以管促创、以提促创，全面提升文明城市创建工作水平。坚持问题导向，建立整改台账，推动问题逐一整改、逐一销号、见底清零。抓好重点项目建设，用好工程措施，推动项目建设及早完工惠民。加强城市管理，依法管理、严格管理、规范管理、文明管理，推动管理过程转化为服务群众的过程，实现管而到位、理而有序。提升社会文明程度和市民文明素质，让人民群众成为创建主体，推动文明风尚涌流，提升窗口服务水平，打造共建共治共享的社会治理格局。

会议强调，要明确任务、深化举措，持续坚持深化“七策治堵”“四化治脏”“三力治污”“四抓治违”“三字治差”五治行动，确保落实落细、见到成效。持续开展交通秩序“治堵”，坚持规划引领，加快完善路网，开展影响交通秩序的专项整治，从根本上解决停车位不足问题，提高住宅小区停车位配比，加大地铁等公共交通建设力度，提高公交分担率，用好信息化、智慧化手段，在全社会大力倡导文明出行。持续开展市容卫生“治脏”，结合爱国卫生运动、大气污染防治，巩固提升好城市清洁行动，有序提高小区管理物业化、街面管理网格化、市场管理规范化、路面清扫机械化水平。持续开展生态环境“治污”，着力抓好建筑工地扬尘和臭氧天气管控，推动水污染治理常态化。持续开展城乡建设“治违”，抓重点、抓攻坚、抓精准、抓惠民，确保违法违章建筑治理整体推进。持续开展公共服务“治差”，着力增服务供给、提服务质量、促服务均衡，推动文明创建全面抓、全覆盖、无空白，让文明创建惠及更多人民群众。当前，尤其要抓好市场规范和提升，摸清底数、提升标准，优化布局、专项整治，为商户和群众提供良好环境，真正把这件惠民实事办到群众心坎上。

会议指出，要夯实责任，较真碰硬，确保文明创建见实效常态化。加强组织领导，各级党委政府要把文明创建摆在重要位置，主要领导亲自抓、负总责，宣传部门和文明办要加强顶层设计，强化统筹协调，汇聚各方力量，推动任务落实。压实各方责任，落实过硬措施，市级领导落实分包责任，发挥示范带动作用，市直有关部门各司其职，加强舆论引导，强化督察曝光，确保各项工作落到实处。树好鲜明导向，树立干的导向、严的导向、实的导向，在文明创建工作一线考察识别干部。建立常态长效机制，把年度自查和日常检查结合起来，奖优罚劣，形成比学赶超、争创文明的良好局面。(记者 李东慧)