83岁的老党员马存良：从自身做起，珍惜每一粒粮食

昨日中午，83岁的老党员马存良到厨房给老伴儿、儿媳妇打下手。他认真地择菜、淘米，把掉进水池的几片菜叶捞出来，清洗干净，放回菜盆……将一切收拾停当，他才慢悠悠地走出厨房。

昨日中午，83岁的老党员马存良到厨房给老伴儿、儿媳妇打下手。他认真地择菜、淘米，把掉进水池的几片菜叶捞出来，清洗干净，放回菜盆……将一切收拾停当，他才慢悠悠地走出厨房。

马存良是新安县南李村镇马沟村人，多年来一直秉持勤俭节约的良好家风。别看他年纪大，可他耳聪目明，十分关心国家大事。“今年为了抗击疫情，国家付出了巨大的人力、物力、财力。作为基层党员，咱要保持艰苦奋斗的优良作风。”他说，从自身做起，珍惜每一粒粮食，同样也是爱国奉献的一种体现，全社会共同树立勤俭节约的良好风尚，我们的国家就会更加文明昌盛。

像马存良这样的先进典型，在当地还有不少。近期，为落实中央发出的“厉行节约、反对浪费”倡议，南李村镇以“1+1+10”党建工作制度为抓手，号召全镇党员树立良好家风，发挥示范作用，争先锋、做表率。

南李村镇党委书记陈建新介绍，镇党委为全镇1125名党员印发了“厉行节约、反对浪费”倡议书，以“主题党日”为载体，对全体党员发出号召，并将其列为党员季度评议的一项重要内容。为加大宣传引导力度，镇党委在微信公众号上连续推出宣传文章，扩大宣传覆盖面，让“厉行节约、反对浪费”的理念深入人心。

此外，该镇还将勤俭持家、勤俭节约列为评选“十星级文明户”“好媳妇·好婆婆”的重要内容。当地有关部门对辖区内饭店、食堂、餐馆逐一走访，倡导“N-1”点餐制，引导顾客科学、按需点餐，以实际行动抵制舌尖上的浪费。(记者 孟山 通讯员 田利明)