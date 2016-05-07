点滴话语正家风（践四力 写担当）

27日上午10时，市道路运输服务中心9楼会议室座无虚席、十分安静。偌大的房间里，众人盯着面前的大屏幕，认真观看一部名为《找回初心》的微电影。这部微电影讲述了一名交通执法人员接受黑车司机的贿赂，还用这些受贿的钱给女儿买玩具，被群众举报后最终受到惩罚的故事。

“爸爸，这个玩具不属于我，我不能要，您从小就教育我要做个诚实的人”“女儿都比我懂事，我不是个好爸爸”“你总是教育女儿要牢记家风，自己却忘了咱家的家训，把收的钱退回去，差多少咱补上”……

27日上午10时，市道路运输服务中心9楼会议室座无虚席、十分安静。偌大的房间里，众人盯着面前的大屏幕，认真观看一部名为《找回初心》的微电影。这部微电影讲述了一名交通执法人员接受黑车司机的贿赂，还用这些受贿的钱给女儿买玩具，被群众举报后最终受到惩罚的故事。

随着电影情节的推进，有人暗暗叹息，有人眉头紧锁，还有不少人举起手机录下感人片段。

这是发生在市交通运输系统以案促改暨家风建设现场会上的一幕，令人印象深刻。

参加工作为什么？亲朋好友期盼是什么？组织培养领导教诲的重托是什么？为了一点小利失去前途值不值？为组织尽心尽力工作怎么样？以什么样的工作要求努力工作？

如今，这样的“扪心六问”在我市交通运输系统中蔚然成风，形成常态机制。

以案促改活动自开展以来，我市交通运输系统迅速成立推进“以案促改”制度化常态化工作领导小组，制定和落实整改措施，把建设家风家训摆在首位，为日常工作注入了强大的“家力量”。

该小组最新资料显示，党的十九大以来，我市交通运输系统先后处置反映问题线索73件，初步核实19件次，给予党纪政务处分19人；坚持抓早抓小，综合运用监督执纪“四种形态”处理76人次。

“警示教育片让人印象深刻”“片子里的人和事是虚构的，但这种现象可能就发生在身边”“家风正，自己的一切才会正”“把《家风》读本纳入党员学习中，确实很重要”……

会虽然开完了，与会人员的感受却越来越多。（记者 赵硕 实习生 倪君亭 通讯员 李斌）