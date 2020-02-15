恭喜！洛阳4名考生考入北大

日前，北京大学洛阳校友会在伊川一高举行了2020年迎新送新校友座谈会。今年，我市有4名考生考入北大，有7名北大毕业生到洛阳工作。

北大洛阳校友会给四名学生发红包

日前，北京大学洛阳校友会在伊川一高举行了2020年迎新送新校友座谈会。今年，我市有4名考生考入北大，有7名北大毕业生到洛阳工作。

今年考入北大的4名新生分别是贺琪航(洛阳一高)、杨崟荫(孟津一高)、温家鑫(伊川一高)、刘洪冶(嵩县一高)。在座谈会上，北大河南招生组副组长李平原、北大洛阳校友会会长郭引强向4名学生的毕业高中赠送了锦旗。校友会还向4名学生发放了红包、赠送了纪念品，并向今年来洛工作的7名北大毕业生(1名本科生、5名硕士、1名博士)赠送了纪念品。

李平原寄语考入北大的学子们，要有梦想、有目标、有干劲，进入大学继续努力学习。他说，很多人认为北大是文科大学，文科好的人才去北大，其实北大的理科也很强。同时，他介绍，考入北大除了靠裸分，还有强基计划、筑梦计划等十余种途径，希望有更多洛阳学子通过这些途径考入北大。(见习记者 刘敏 通讯员 田原 文/图)