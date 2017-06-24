明日起，洛阳市区路内泊位全面开启智能化停车模式

自9月1日起，市区路内泊位告别人工收费，全面开启自动感应、自主缴费、全程联网的智能化停车模式。这些缴费流程及注意事项，您一定要清楚。

自9月1日起，市区路内泊位告别人工收费，全面开启自动感应、自主缴费、全程联网的智能化停车模式。这些缴费流程及注意事项，您一定要清楚。

记者从市城管局获悉，随着我市机动车保有量增多，城区停车位日趋紧张，为解决停车难、停车乱等问题，今年，在市城管局主导下，洛阳市属公益类国有资本投资(运营)公司——洛阳弘义集团有限公司下属子公司崇弘公司对洛阳市区路内泊位进行智慧化改造。按照工作计划，8月底前，该公司完成对洛阳市区现有路内泊位的改造任务，自9月1日起，智能化停车模式全面开启。

昨日，崇弘公司相关负责人告诉记者，车主在智能化路内泊位停车后，泊位上的地磁系统会自动记录驶入时间，同时停车管理员的PDA(手持式电脑)会发出“车辆驶入”提醒信息，管理员将PDA对准车牌号进行扫描，就可以打印缴费小票了，车主离开时用手机扫描小票上的二维码，即可完成缴费。

如果车主是“洛阳城市停车”微信公众号的注册用户且钱包余额充足，就可实现无感支付，无须扫缴费小票上的二维码，开车离开时系统会自动扣费，车主可直接开车离开。

该负责人说，按照相关要求，停车不超过30分钟免费，超过30分钟按照政府制定的统一标准收费，即小型车白天每次3元、夜间10元，新能源车实施半价收费标准。同时，停车管理员统一着标有“洛阳城市停车”字样的工作服，佩戴“洛阳城市停车”工作证，车主可拒绝一切人工收费行为，并可拨打12319或110举报违规收费行为。

遇到缴费小票模糊、破损、丢失、无法扫码等问题，现场无法找到管理员或者忘记缴费，该怎么办呢？车主关注“洛阳城市停车”微信公众号，即可实现在线缴费、补缴停车费、无感支付。

在线缴费、补缴停车费操作流程：在“洛阳城市停车”微信公众号首页点击“缴停车费”，选择“路内缴费”后输入车牌号搜索订单，点击“处理”订单，完成支付即可。

无感支付的操作步骤：在“洛阳城市停车”微信公众号首页点击“停车”子菜单，完成注册、绑定车牌，停车账户有余额即可实现无感支付。

如果您在使用过程中遇到问题，可拨打“洛阳城市停车”平台服务热线4000379555咨询、反映。(记者 郭学锋)