智力障碍男子在外流浪10年 见到母亲时连喊几声“妈”

“詹某虽有智力障碍，可看到母亲的那一刻，他还是认了出来。”昨日，孟津县公安局民警王森雷说，詹某是平顶山人，在外面流浪10年找不到家，他们发现此人后，辗转联系到其家人。

“詹某虽有智力障碍，可看到母亲的那一刻，他还是认了出来。”昨日，孟津县公安局民警王森雷说，詹某是平顶山人，在外面流浪10年找不到家，他们发现此人后，辗转联系到其家人。

王森雷是孟津县公安局平乐派出所民警，24日23时许，他接到群众报警称，在平乐镇新庄村附近一条路上，一名上身赤裸的男子躺在地上，不清楚什么情况。他与同事到场发现，一名男子蓬头垢面，躺在地上睡着了。他将该男子叫醒，只见其眼神中有些惊慌失措，异于常人。

王森雷等人将该男子带回派出所，询问其姓名、家庭住址等信息，但对方均答不出，身上也未带任何证件。王森雷只好给该男子拍照，通过大数据进行筛查。很快，他查出平顶山的詹某符合该男子的体貌特征。他随即联系当地警方，最后确认该男子为詹某。原来，詹某有智力障碍，2010年从家里出来后失踪，家人到处寻找都没有找到。

得知詹某的消息，詹某的母亲等家人连夜赶赴孟津。令民警动容的是，当詹某的母亲迈进门的那一刻，詹某竟还认得出来，连喊了几声“妈”，一家人相见后相拥而泣。詹某的家人向民警道谢后，带着他踏上回家路。（记者 魏巍 通讯员 谢文灵 杨玉洁）