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客车上16名乘客没系安全带 被民警教育并罚款
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-31 08:09

　　“安全带就是生命带，开车、乘车都要系好安全带。”昨日，伊滨交巡大队民警从一起典型案例讲起，提醒大家养成上车系安全带的习惯。

　　日前，伊滨交巡大队五中队民警在辖区科技大道执勤时发现，一辆即将驶入执勤点的大客车上有乘客在车厢里随意走动，民警立即示意大客车驾驶员靠边停车接受检查。

　　“这是一辆从郑州开往洛阳的城际客车，有乘客见我们上车检查，慌忙找自己座位上的安全带，一个不知道如何正确使用安全带的乘客竟然拉出安全带套在自己身上。”民警说，经查，车上共有27名乘客，其中16人未系安全带。

　　随后，民警召集未系安全带的乘客下车，对他们逐一进行安全教育。同时，民警依据《河南省道路交通安全条例》第五十条规定，对每人罚款5元。

　　为什么乘车不系安全带？有乘客说，刚发车时系了安全带，下高速后觉得比较安全就解开了；有乘客则说系安全带不舒服。大客车驾驶员一脸无辜地告诉民警：“发车前，我多次提醒大家系好安全带，车厢内也贴有大量‘请系好安全带’的提醒标语，但有些乘客就是置若罔闻。”

　　市交警支队相关负责人说，目前，我市正在开展“一盔一带”专项整治行动，交警部门将持续保持严查严处的高压态势，希望广大司乘人员增强安全意识，自觉养成上车系安全带的习惯，避免因一时侥幸酿成悲剧。（记者 郭学锋 通讯员 许鹏楠）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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