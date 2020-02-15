洛阳今天晴天到多云局地有阵雨或雷阵雨 气温21℃到30℃

今天晴天到多云，局部地区有阵雨或雷阵雨，西北风逐渐增大至4级左右，局地阵风6级到7级，气温21℃到30℃。

昨天，气温虽不太高，刚刚30℃出头，但阳光直晒、紫外线较强，体感较为炎热。

最近，晚霞频频现身。晚霞是特殊颜色的云吗？它是怎么形成的？从定义上来看，晚霞是指日落前后天边出现的五彩缤纷的云霞。这个时候，天空就好像被打翻了的调色盘，色彩斑斓。

晚霞的形成是由于空气对光线的散射作用。太阳光射入大气层，遇到大气分子和悬浮在大气中的微粒，就会发生散射。这些大气分子和微粒本身不会发光，由于它们散射了太阳光，使每一个大气分子形成了一个散射光源。这样，太阳光中不同波段和颜色的光就在天空中呈现出绚丽的色彩。

本周，我市天气依然以晴天为主，要注意防晒。市气象台根据最新的气象资料分析，短期内受高空低槽东移影响，预计今天晴天到多云，局部地区有阵雨或雷阵雨，西北风逐渐增大至4级左右，局地阵风6级到7级，气温21℃到30℃。明天多云间晴天，西北风3级左右，气温19℃到32℃。

9月2日(周三)：晴天间多云，西北风3级到4级，气温20℃到33℃。

9月3日(周四)：晴天间多云，气温18℃到32℃。

9月4日(周五)：晴天到多云，气温18℃到32℃。

9月5日(周六)：多云间晴天，气温19℃到32℃。

9月6日(周日)：多云，部分地区有阵雨或雷阵雨，气温20℃到32℃。（记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖）