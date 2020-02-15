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这项赛事全球总决赛9月在洛阳开幕 将带来113个“清华黑科技”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-30 20:06

　　作为连接“清华资源”、加速洛阳产业发展的重要平台，清华校友“三创”(创意、创新、创业)大赛又来洛阳啦！

　　上届赛事的成功举办，促成了先进制造全球总决赛永久落户洛阳，使得更多“清华资源”由此注入“洛阳制造”。今年的赛事实现了进一步升级，9月7日至9日，第五届清华校友“三创”(创意、创新、创业)大赛先进制造、文创体育全球总决赛将在我市举办。

　　今年的大赛主题为“清华智荟·绽放洛阳”，除了先进制造，文创体育全球总决赛也将在洛举行。

　　届时，围绕先进制造及文创体育相关领域，将有来自清华园、京津翼、长三角、粤港澳等国内八大赛区及欧洲国际赛区的113个优质项目在洛一决高下。200余家投资机构将通过线上观赛的形式，直接对接项目负责人。取得优胜的项目落地洛阳后，清洛基地将协助项目团队申请我市相关人才政策支持，通过“清华力量”加快我市建设全国先进制造业基地，打造“设计之都”城市名片，用体育激发城市活力，助力洛阳副中心城市建设。

　　比赛期间，清洛基地还将开展主题峰会、圆桌论坛、投资对接交流、专题讲座、城市调研等系列活动，邀请海内外行业领军人物、清华校友、知名投资人齐聚洛阳，为我市发展建言献策，为科学编制“十四五”规划注入“清华智能”。

　　除了赛事本身，赛后的城市调研环节也是此次活动的一大亮点。清洛基地将邀请嘉宾及选手参观二里头夏都遗址博物馆，见证洛阳古今辉映、诗和远方；调研洛阳重点制造业企业，了解企业发展需求，实现技术精准对接；走进嵩县三合村，体验脱贫攻坚、乡村振兴的生动实践；参观城市规划馆，看见洛阳未来，帮助清华校友团队进一步了解洛阳文化底蕴、经济发展、产业现状及未来城市规划等情况，以城市魅力与发展潜力吸引更多优秀清华校友项目资源落地洛阳。（洛报融媒记者 陈曦 通讯员 高亚恒）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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