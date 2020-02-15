省道247南车线洛河大桥通车

今日，洛报融媒记者从洛阳市宜阳县交通运输局了解到，省道247南车线洛河大桥改造工程完工，顺利通车。
今日，洛报融媒记者从洛阳市宜阳县交通运输局了解到，省道247南车线洛河大桥改造工程完工，顺利通车。
该桥为一座新桥，位于宜阳县韩城镇官庄村境内，跨洛河辐射周边多个乡镇。因其旧桥于1988年建成通车，已运营30年，此前通过桥梁技术状况被评定为四类桥，存在较大行车安全隐患。因此根据改造计划建设新桥。
该桥位于旧桥下游1.5米处，项目路线全长1.38公里，其中桥梁长665米，引线长710米。新建项目道路等级为二级公路，桥梁设计荷载为公路Ⅰ级，宽度27米，设计涵洞3道。
通车后，该桥将极大改善宜阳区域路网通行能力，提高高速公路和周围干线公路综合服务功能，带动区域经济、旅游、脱贫攻坚整体发展。（洛报融媒记者 赵硕 通讯员 李红卫 文/图）
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