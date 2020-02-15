小伙8000多元现金忘车筐 刚报完警就接到一个电话……

28日，一小伙骑共享单车回家，停车时把手包忘到了车筐里，等他想起来回去找时，手包已经不见，正当他焦急万分时，接到了一个电话……

28日，一小伙骑共享单车回家，停车时把手包忘到了车筐里，等他想起来回去找时，手包已经不见，正当他焦急万分时，接到了一个电话……

当天8时许，南昌路派出所巡防大队巡防队员吴长胜和杜社会开车在辖区巡逻，他们走到九都西路浅井头村安置小区门口时发现，路边一辆共享单车的车筐里有个棕色手包。由于俩人忙着巡逻，便把手包带回巡防大队。

民警唐月娣清点后查明，手包里有8000多元现金，还有一张身份证和若干银行卡、购物卡。通过查询身份证信息，唐月娣很快联系上失主钟先生。

原来，当天上午钟先生出门买早餐，骑共享单车回到小区门口时，只记得拿早餐，却把手包忘到了车筐里。后来，等他发现赶到小区门口时，手包已经不见。“接到赵警官的电话时，我刚报完警，正往监控中心赶呢！”钟先生说，幸亏手包被巡防队员捡到，不然万一丢失，里面的证件补办起来很麻烦。

当天9时许，钟先生从南昌路派出所领回失而复得的手包，经他清点，里面的财物一样没少。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 魏孝群 文/图)