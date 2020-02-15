洛阳村民奔小康 在抖音上把好日子唱给网友听

今日上午，阳光明媚，洛阳偃师市邙岭镇申阳村村民底淑玲家的小院洒扫一净、花木茂盛。

今日上午，阳光明媚，洛阳偃师市邙岭镇申阳村村民底淑玲家的小院洒扫一净、花木茂盛。

10点多，烙好最后一张油馍，底淑玲把厨房拾掇好就来到了院里，她把手机架起来，打开录像功能，紧接着后退几步站在房檐下，唱起了豫剧《朝阳沟》：“……想想烈士比比咱，有什么苦来怕什么难，你要愿走你就走，我坚决在农村干他一百年。”

“嫂子，又录抖音呢。”驻村第一书记田建平来走访，一进院看到底淑玲正“起范儿”，就笑呵呵地调侃起来。

“这不是刚收拾完，耍耍。”底淑玲赶紧把田建平让进来，转身进厨房端出一盘油馍：“尝尝，这是你哥打电话‘点’的晌午饭。”

底淑玲爱唱戏、爱张罗，虽然已50多岁，但很显年轻——T恤加牛仔裤的打扮很有活力，人也特别能聊，话匣子一开又说又笑，各种新词往外蹦。1987年底淑玲就入了党，在村里办起了文艺队，还当了好几年妇女主任，村里跟她年纪差不多的妇女，基本上都跟着她学过戏。后来，底淑玲得了类风湿，那时家里上有老下有小，都靠着丈夫外出打工生活，因此成了贫困户。

脱贫攻坚战打响之后，偃师市烟草专卖局(分公司)先后给村里派来两任驻村第一书记。这些年，他们不光带着全村人建起了扶贫车间，流转出大片土地供大伙儿种杂粮，还向上争取扶贫资金对外投资分红。去年，村里买来5000多只鸭子，平均分给全村54户贫困户，以他们的名义交给外边的养殖场代养，到年底集体分红。跟一般的分红模式不同，村里鼓励贫困户多承担公益岗位攒工分挣“绩效工资”——工分越高，分红越多。去年底，底淑玲家光工分就兑换了近两千块钱分红。

“这些政策，她家一样不落都享受到了。”田建平说，底淑玲一家都勤快，老伴儿在邻村的厂里上班，两个孩子都在偃师市区工作，她自己在村里照顾老人，没事就去扶贫车间里干干活，做做公益劳动。家里承包了二十多亩地种杂粮，她时不时也去帮老伴儿伺候伺候地。

2016年之前，底淑玲一家还住在土窑、瓦房里。村里开始实施危房改造项目后，她家最早报了名。如今，底淑玲家高门楼、小院子、砖箍窑、大平房、空调……谁见了都直夸漂亮。

2017年，底淑玲家摘掉了贫帽子，一家人的日子越过越舒服。心一净，底淑玲又唱起了戏，还在儿媳妇的“科普”下迷上了抖音，“把好日子唱给网友听”。

“一年七八万块钱肯定有。”底淑玲性格大大咧咧不记事儿，家里现在一年挣多少钱说不清，田建平边给她算账边开玩笑：“你这当婆婆的可得管着家，得有数。”

人勤家旺，底淑玲一家会越来越好。（洛报融媒记者 赵硕 实习生 倪君亭 通讯员 蔡璐 文/图）