“聚落与社会——新实践与新思考”学术研讨会举行

29日下午， “聚落与社会——新实践与新思考”学术研讨会在二里头夏都遗址博物馆举行。来自全国多个文博考古单位、知名院校的80多名专家学者齐聚一堂，探讨和交流对二里头遗址等聚落遗址的考古经验与思考。

29日下午， “聚落与社会——新实践与新思考”学术研讨会在二里头夏都遗址博物馆举行。来自全国多个文博考古单位、知名院校的80多名专家学者齐聚一堂，探讨和交流对二里头遗址等聚落遗址的考古经验与思考。

该研讨会由中国历史研究院指导，中国社科院考古研究所、中国考古学会新石器考古专业委员会、洛阳市文物局主办，二里头夏都遗址博物馆、偃师市政府协办。

会上，中国社会科学院考古研究所二里头工作队队长赵海涛介绍了二里头遗址考古61年来取得的一系列重要成果。与会人员一致认为，二里头文化是中华文明总进程的核心与引领者，具有划时代的意义。同时，大家指出，二里头遗址和二里头文化的总体面貌以及诸多细节仍有深入揭示的极大空间。随着各界支持力度的加大，工作理念、思路、方法、技术手段的进步和提升，钻探、发掘和研究工作的细致、深入开展，二里头考古的未来前景光明。

记者了解到，研讨会成员此前从西北地区的石峁遗址出发，一路探访了“古国时代”多个重要聚落遗址，最终将偃师二里头遗址作为这次中华文明进程探访之旅的终点站，反映了二里头遗址“总结‘古国时代’，开启华夏王朝”的重要意义。

当日上午，二里头夏都遗址博物馆举办了第二期二里头大讲堂，北京大学考古文博学院教授、中国考古学会副理事长赵辉，中国社会科学院考古研究所研究员、史前考古研究室主任李新伟，为我市考古爱好者们上了两节精彩的考古课。（洛报融媒记者 刘嘉仪）