李亚：以沟域经济为抓手推进农业高质量发展 在希望田野上奋力谱写浓墨重彩新篇章

昨日，全市大力发展沟域经济推进农业高质量发展观摩推进会召开，深入贯彻习近平总书记关于实施乡村振兴战略的重要论述，认真落实中央、省部署要求，通报当前全市沟域经济发展情况，对以沟域经济为抓手推进农业高质量发展进行深入部署和推动，着力走出一条富有洛阳特色的农业高质量发展之路。

李亚在全市大力发展沟域经济推进农业高质量发展观摩推进会上强调：

以沟域经济为抓手推进农业高质量发展

在希望田野上奋力谱写浓墨重彩新篇章

昨日，全市大力发展沟域经济推进农业高质量发展观摩推进会召开，深入贯彻习近平总书记关于实施乡村振兴战略的重要论述，认真落实中央、省部署要求，通报当前全市沟域经济发展情况，对以沟域经济为抓手推进农业高质量发展进行深入部署和推动，着力走出一条富有洛阳特色的农业高质量发展之路。

市委书记李亚出席会议并讲话。市长刘宛康主持会议。市领导赵会生、吴中阳、杨炳旭等参加会议。当日上午，李亚、刘宛康分别带队深入孟津、新安和嵩县、栾川进行实地观摩。

李亚指出，大力发展沟域经济，是洛阳遵循规律、因地制宜推进农业高质量发展的重要举措和实际行动，有利于实现农业强、推动农村美、促进农民富。面对新形势新任务新要求，以沟域经济为抓手推进农业高质量发展，是实现经济高质量发展的重要任务，对应对当前经济形势，做到危中取机、化危为机具有重要基础作用；是形成新发展格局的重要举措，有利于持续增加农民收入，有效拉动农村消费和投资，更好地扩大内需；是落实洛阳发展新定位的重要要求，有利于加快解决城乡二元结构问题，补齐洛阳高质量发展的短板。各级各部门要坚持高站位，统一思想、坚定信心，抓住机遇、主动作为，着力在以沟域经济为抓手推进农业高质量发展上奋勇争先、竞相出彩，加快推进乡村振兴、助推经济高质量发展。

李亚强调，要打好组合拳，着力扭住重点、统筹推进，持续做好产业、特色、生态、融合“四篇文章”，全面提升沟域经济的创新力、竞争力和综合效益。

要坚持产业为基，持续推进产业结构调整。要坚决扛稳粮食安全责任，坚持藏粮于地、藏粮于技，坚持稳定产量、提升质量，不断提高粮食生产能力。要树立大农业观、大食物观，大力发展特色种养业，立足实际加快发展优质林果、杂粮、瓜菜、草畜、中药材、花卉苗木六大特色产业和富硒农业。要着力做好农产品精深加工，以农产品加工业转型升级为主攻方向，推动更多“初”字号、“原”字号农产品变成“深”字号农产品，实现农业提质增效。要积极拓展乡村旅游，实现从“卖产品”向“卖风景”“卖文化”“卖健康”“卖体验”转变，让好风景变成好光景。要稳步推进规模经营，以土地集中集约和组织化程度提高，推动沟域产业形态由“小特产”升级为“大产业”、空间布局由“零星分散”转型为“集群发展”、主体关系由“同质竞争”转变为“合作共赢”。要完善利益联结机制，让企业有赚头、村集体有收益、农民有收入，充分激发各方参与沟域经济发展的积极性。

要坚持生态为先，全面加强生态环境保护。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，把沟域经济和沟域生态统筹起来一体谋划推进，打造沟域生态经济带，着力把绿水青山建得更美、把金山银山做得更大。要着力提升绿色，始终把绿色作为沟域经济的底色，围绕森林覆盖面积和林果种植面积双增目标，大力推进国土绿化提速提质行动，多造林、护好林。要治理好水土，落实好水土保持措施，抓好河道治理、污水处理，推动用水方式由粗放向集约转变，着力兴水活水，让沟域经济更具灵气。加强土壤污染防治，逐步改善土壤环境质量。要发展循环经济，坚持用绿色理念引领沟域种植、养殖、精深加工、乡村旅游等产业发展，加快推进绿色矿山建设和尾矿库治理，着力推动沟域内生产、生活、生态协调发展。

要坚持文化为魂，着力厚植特色文化优势。坚持保护固态、传承活态、发展业态，加强沟域历史文化资源的保护传承利用，更好地将文化资源优势转化为发展优势，将沟域打造成留住美丽乡愁、传承优秀文化、倡树文明新风的重要载体。要抓好系统保护，摸清沟域历史文化资源底数，既注重保护物质文化遗产，又注重挖掘和保护非物质文化遗产，延续沟域文化根脉。要抓好传承弘扬，因地制宜建设乡愁博物馆、民俗馆等，开展丰富多样的优秀乡土文化、民俗文化活动，把独具特色的文化元素融入沟域村庄建设和环境整治，更好彰显文化底蕴。要抓好文旅融合，探索将地域相近的沟域文旅景点串联起来，提升沟域文旅发展整体性，叫响沟域文旅品牌，培育文旅消费热点。

要坚持融合为要，全面提升沟域经济全链条水平。要推进农村三产有机融合，深化农业供给侧结构性改革，在“接二连三”“粮头食尾”“农头工尾”上下功夫，不断培育新业态新模式新动能。要推进沟域全景立体融合，着力打造沟谷文旅业、半坡林果业、山顶生态林的全景化立体式沟域经济带。要推进农文旅深度融合，以良好生态发展旅游，以旅游理念激活沟域，让现代农业、乡村旅游、乡愁文脉有机融合。要推进农商网深度融合，聚焦破解农产品流通瓶颈，健全农村市场体系，持续加强产销对接，大力培育“三品一标”农产品和农产品区域公用品牌，加快完善农产品仓储物流，补上冷链物流短板，大力发展农村电商、直播带货，推进优质农产品进景区、进酒店、进服务区等，让农产品既卖得出、又价格高。

李亚强调，要强化抓落实，始终立足实干、务求实效。要强化责任落实，把沟域经济发展摆在更加突出的位置，坚持“党委政府主导、注重市场运作、企业龙头带动、农民积极参与”原则，凝聚合力、完善机制，深入一线、吹糠见米，确保市委市政府决策部署落地生根。要强化规划引领，高质量编制沟域经济发展规划，突出特色、注重整体、抓好衔接，切实增强沟域经济发展的科学性、前瞻性和协调性，进而整体激活农业高质量发展。要强化基础设施建设，抓好路网建设，建好景观设施，完善配套设施，改善人居环境，为沟域经济发展提供有力支撑。要强化项目抓手，科学谋划项目、积极引进项目、高效落实项目，确保项目早落地、快建成、早见效。要强化要素保障，创新理念和方式，加大人才、技术、资金、政策等方面保障力度。要强化基层党建，深化“党建引领、‘三治’并进、服务进村(社区)”，把党的政治优势、组织优势转化为沟域经济发展优势，在希望的田野上奋力谱写浓墨重彩新篇章。

会上，副市长王军通报了全市沟域经济发展情况。新安、栾川、孟津、嵩县作了典型发言。各县(市)区、市直相关部门主要负责同志等参加会议。(洛报融媒记者 白云飞 赵硕)