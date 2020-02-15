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有备无患！洛阳开展新冠肺炎疫情防控应急演练
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-29 18:19

　　今日上午，一场新冠肺炎疫情防控应急演练在洛阳市疾控中心开展，在洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室指导下，各相关部门积极响应联防联控机制，严格落实防控措施，有效处置了这场模拟的“突发疫情”。

　　本次演练以桌面推演方式进行。演练现场，来自卫生健康、教育、市场监管及海关、车站、机场等数十家应急组织的代表或关键岗位人员，按照应急预案及其标准工作程序，讨论紧急情况时应采取行动的演练活动。

　　本次演练主要目的是切实提高洛阳疫情防控指挥部各部门对新冠肺炎疫情的应对能力，有效提高疫情处置、医疗救治、多部门协作等各方面的能力水平，努力保障全市人民身体健康和经济社会秩序稳定。演练结束后，相关单位进一步总结了本次演练的经验，查找出存在的问题和不足，力争把防控措施想得更细、方案做得更实，切实做到有备无患。下一步，洛阳各县(市)区、各行业部门都将组织相应的应急演练，让大家把假想的疫情当成真正的疫情来处理，确保一旦出现情况，能够快速、有序、高效、安全地进行处置。

　　(洛报融媒记者 智慧 通讯员 耿梅 梁秀梅 文/图)
[ 责任编辑：潘亮]
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